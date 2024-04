Меган Фокс поддерживает общение с бывшим.

Американская актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Американская актриса и модель Меган Фокс посетила день рождения своего бывшего жениха Machine Gun Kelly, которому 22 апреля исполнилось 34 года. Пара выглядела счастливой.

Соответствующие фотографии рэпер опубликовал на своей странице Instagram.

Бывший Меган Фокс пригласил ее на день рождения

Известный рэпер поделился в социальной сети праздничными снимками. На них Machine Gun Kelly похвастался подарками и показал, как прошла организованная им вечеринка. Ее посетили исполнитель "Bad Things" в окружении известных друзей, среди которых Post Malone, Thundercat, Mod Sun и его бывшая невеста актриса Меган Фокс.

"Жанр: день рождения", — лаконично подписал фотографии репер.

На праздничную вечеринку Меган выбрала темный спортивный костюм, короткий топ, подчеркивающий ее формы и кеды. Дополнила образ звезда серебристо-фиолетовыми локонами, парой цепочек-чокеров, а также сделала свои фирменные темные смоки-айз и яркие ресницы.

Именинник надел голубую футболку, украшенную спереди изображением репера Nelly с надписью Must be the money и отсылкой к его хиту Ride wit Me. Дополнил свой наряд репер надел черными джогерами и сине-белыми кроссовками.

Что известно об отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Пара познакомилась в 2020 году на съемках фильма "Север на злаковом поле". Спустя год любимый Фокс сделал ей предложение. Влюбленные собирались отыграть свадьбу в готическом стиле, однако в их отношениях начался сложный период.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: REUTERS

Известно, что пара в течение длительного времени пыталась спасти любовь посещая психолога. В марте 2024 года Меган призналась, что отменила свадьбу с любимым-рэпером.

Напомним, Меган Фокс сменила имидж. А также звезда проявилась перед объективом камеры без макияжа.