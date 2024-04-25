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Меган Фокс сходила на день рождения к бывшему

25 апреля 2024 21:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Меган Фокс поддерживает общение с бывшим.
Американская актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская актриса и модель Меган Фокс посетила день рождения своего бывшего жениха Machine Gun Kelly, которому 22 апреля исполнилось 34 года. Пара выглядела счастливой.

Соответствующие фотографии рэпер опубликовал на своей странице Instagram.

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Бывший Меган Фокс пригласил ее на день рождения

Известный рэпер поделился в социальной сети праздничными снимками. На них Machine Gun Kelly похвастался подарками и показал, как прошла организованная им вечеринка. Ее посетили исполнитель "Bad Things" в окружении известных друзей, среди которых Post Malone, Thundercat, Mod Sun и его бывшая невеста актриса Меган Фокс.

"Жанр: день рождения", — лаконично подписал фотографии репер.

На праздничную вечеринку Меган выбрала темный спортивный костюм, короткий топ, подчеркивающий ее формы и кеды. Дополнила образ звезда серебристо-фиолетовыми локонами, парой цепочек-чокеров, а также сделала свои фирменные темные смоки-айз и яркие ресницы.

Именинник надел голубую футболку, украшенную спереди изображением репера Nelly с надписью Must be the money и отсылкой к его хиту Ride wit Me. Дополнил свой наряд репер надел черными джогерами и сине-белыми кроссовками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by mgk (@machinegunkelly)

Что известно об отношениях Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Пара познакомилась в 2020 году на съемках фильма "Север на злаковом поле". Спустя год любимый Фокс сделал ей предложение. Влюбленные собирались отыграть свадьбу в готическом стиле, однако в их отношениях начался сложный период.

Меган Фокс с бывшим
Меган Фокс и Machine Gun Kelly. Фото: REUTERS

Известно, что пара в течение длительного времени пыталась спасти любовь посещая психолога. В марте 2024 года Меган призналась, что отменила свадьбу с любимым-рэпером.

Напомним, Меган Фокс сменила имидж. А также звезда проявилась перед объективом камеры без макияжа.

праздники
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