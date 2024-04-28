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Меган Фокс "спалили" в обіймах колишнього

28 квітня 2024 11:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Меган Фокс знову зійшлася з колишнім нареченим — фото
Голлівудська акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відому американську акторку та модель Меган Фокс спалили в обіймах колишнього нареченого Machine Gun Kelly (справжнє ім'я — Колсон Бейкер). Пара поставила під сумнів чутки про розставання, коли їх разом помітили на музичному фестивалі.

Про це пише Daily Mail.

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Меган Фокс знову зійшлась з колишнім

Відома акторка та репер танцювали повільний танець під час виступу Jelly Roll на щорічному фестивалі Stagecoach. Репер Machine Gun Kelly навіть заспівав серенаду своїй коханій. Меган вдягла білу майку та широкі штани темно-синього кольору. Доповнила образ акторка великою сумкою та ременем червоного кольору і стильними сонцезахисними окулярами. Репер обрав для вечірки штани бежевого кольору, шкіряну куртку та червоні кеди, які пасували до аксесуарів моделі.

Меган Фокс в обіймах колишнього нареченого
Голлівудська акторка Меган Фокс та репер Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/mgkmagic/

Пара з'явилась на заході після того, як Фокс відверто розповіла про свої стосунки з Келлі. Зірка "Трансформерів" заявила, що в майбутньому не буде ділитися із публікою своїм особистим життям. У березні 2024 року Меган повідомила, що їх майбутнє весілля з \репером під питанням, хоча зірка досі його кохає.

Акторка та репер познайомилися під час зйомок кримінального трилера 2021 року "Північ на злаковому полі", в якому вони зіграли головні ролі.

Раніше Фокс була одружена з Брайаном Остіном Гріном, з яким народила трьох синів — Ноя (10 років), Бодхі (9 років) і Джуніора (6 років). Їхній офіційний шлюб тривав з 2010 року до 2022 року. Акторка закрутила роман з Machine Gun Kelly, і вони офіційно оголосили про свої стосунки в липні 2020 року. У січні 2022 року Machine Gun Kelly зробив Фокс пропозицію руки і серця, однак закохані досі не узаконили свої стосунки.

Нагадаємо, акторка завітала на день народження до свого колишнього нареченого. А також зірка з'явилась перед об'єктивом камери без макіяжу.

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Меган Фокс
відносини
шоу-бізнес
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