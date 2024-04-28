Меган Фокс снова сошлась с бывшим женихом.

Голливудская актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Известную американскую актрису и модель Меган Фокс "спалили" в объятиях бывшего жениха Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер). Пара подвергла сомнению слухи о расставании, когда их вместе заметили на музыкальном фестивале.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Меган Фокс снова сошлась с бывшим

Известная актриса и рэпер танцевали медленный танец во время выступления Jelly Roll на ежегодном фестивале Stagecoach. Рэпер Machine Gun Kelly даже спел серенаду своей любимой. Меган надела белую майку и широкие брюки темно-синего цвета. Дополнила образ актриса большой сумкой и ремнем красного цвета, а также стильными очками. Рэпер выбрал для вечеринки брюки бежевого цвета, кожаную куртку и красные кеды, которые дополняли аксессуары модели.

Голливудская актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/mgkmagic/

Пара появилась на мероприятии после того, как Фокс откровенно рассказала о своих отношениях с Келли. Звезда "Трансформеров" заявила, что в будущем не будет делиться с публикой своей личной жизнью. В марте 2024 года Меган сообщила, что их предстоящая свадьба с репером под вопросом, хотя звезда до сих пор его любит.

Актриса и рэпер познакомились во время съемок криминального триллера 2021 года "Север на злаковом поле", в котором они сыграли главные роли.

Ранее Фокс была замужем за Брайаном Остином Грином, с которым родила троих сыновей — Ноя (10 лет), Бодхи (9 лет) и Джуниора (6 лет). Их официальный брак продолжался с 2010 года по 2022 год. Актриса закрутила роман из Machine Gun Kelly, и они официально объявили о своих отношениях в июле 2020 года. В январе 2022 Machine Gun Kelly сделал Фокс предложение руки и сердца, однако влюбленные до сих пор не узаконили свои отношения.

Напомним, актриса посетила день рождения своего бывшего жениха. А также звезда предстала перед объективом камеры без макияжа.