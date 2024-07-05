Меган Фокс знову засвітилася в команді колишнього нареченого — фото

Акторка Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/foxykells/

Голлівудська акторка Меган Фокс та репер Machine Gun Kelly стали однією з головних пар на зірковій вечірці відомого американського бізнесмена та філантропа Майкла Рубіна у Нью-Йорку. Організатор встановив дрескод, а тому усі запрошені повинні були прийти в білому одязі.

Про це пише Daily Mail.

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Для вечірки Меган Фокс обрала білий мереживну сукню із корсетом. Свій образ зірка доповнила сріблястою прикрасою на шию та босоніжками на високих підборах. Вбрання вдало підкреслило її струнку талію та довгі ноги.

Її коханий, з яким акторка розірвала заручини, репер Machine Gun Kelly (справжнє ім'я — Колсон Бейкер), з'явився у білих класичних брюках та футболці в тон. Він доповнив свій образ підтяжками, срібними прикрасами та стильними окулярами та кедами.

Акторка Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly. Фото: dailymail.com

Акторка Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly розважаються на вечірці. Фото: dailymail.com

Акторка Меган Фокс і репер Machine Gun Kelly разом після розриву заручин. Фото: dailymail.com

На захід, організований відомим американським бізнесменом, філантропом та власником "Fanatics" Майклом Рубіном, завітало багато відомих знаменитостей. Вечірка стала однією з найгламурніших подій цього літа. На святі також були присутні, Бейонсе, Джей Зі, Кім Кардаш'ян, Джастін Бібер та багато інших.

Нагадаємо, Меган Фокс дала пораду зі стосунків. А також акторка відвідала із коханими вечірку у Пенсільванії.