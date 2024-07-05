Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова появились на публике вместе после разрыва помолвки arrow

Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова появились на публике вместе после разрыва помолвки

5 июля 2024 11:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Меган Фокс снова засветилась в команде бывшего жениха.
Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/foxykells/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly стали одной из главных пар на звездной вечеринке известного американского бизнесмена и филантропа Майкла Рубина в Нью-Йорке. Организатор установил дресскод, а потому все приглашенные должны были прийти в белой одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Меган Фокс и Machine Gun Kelly на вечеринке

Для вечеринки Меган Фокс выбрала белое кружевное платье с корсетом. Свой образ звезда дополнила серебристым украшением на шею и босоножками на высоком каблуке. Наряд удачно подчеркнул ее стройную талию и длинные ноги.

Ее любимый, с которым актриса разорвала помолвку, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер), появился в белых классических брюках и футболке в тон. Он дополнил свой образ подтяжками, серебряными украшениями, стильными очками и кедами.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова появились на публике вместе после разрыва помолвки - фото 1
Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly. Фото: dailymail.com
Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова появились на публике вместе после разрыва помолвки - фото 2
Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly развлекаются на вечеринке. Фото: dailymail.com
Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова появились на публике вместе после разрыва помолвки - фото 3
Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly вместе после разрыва помолвки. Фото: dailymail.com

Мероприятие, организованное известным американским бизнесменом, филантропом и владельцем "Fanatics" Майклом Рубином, посетило много известных знаменитостей. Вечеринка стала одним из самых гламурных событий этим летом. На празднике также присутствовали Бейонсе, Джей Зи, Ким Кардашьян, Джастин Бибер и многие другие.

Напомним, Меган Фокс дала совет по отношениям. А также актриса посетила с любимыми вечеринку в Пенсильвании.

фото Меган Фокс отношения зарубежные звезды актриса любовь Machine Gun Kelly

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно