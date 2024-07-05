Меган Фокс снова засветилась в команде бывшего жениха.

Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly. Фото: instagram.com/foxykells/

Голливудская актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly стали одной из главных пар на звездной вечеринке известного американского бизнесмена и филантропа Майкла Рубина в Нью-Йорке. Организатор установил дресскод, а потому все приглашенные должны были прийти в белой одежде.

Об этом пишет Daily Mail.

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Для вечеринки Меган Фокс выбрала белое кружевное платье с корсетом. Свой образ звезда дополнила серебристым украшением на шею и босоножками на высоком каблуке. Наряд удачно подчеркнул ее стройную талию и длинные ноги.

Ее любимый, с которым актриса разорвала помолвку, рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер), появился в белых классических брюках и футболке в тон. Он дополнил свой образ подтяжками, серебряными украшениями, стильными очками и кедами.

Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly. Фото: dailymail.com

Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly развлекаются на вечеринке. Фото: dailymail.com

Актриса Меган Фокс и рэппер Machine Gun Kelly вместе после разрыва помолвки. Фото: dailymail.com

Мероприятие, организованное известным американским бизнесменом, филантропом и владельцем "Fanatics" Майклом Рубином, посетило много известных знаменитостей. Вечеринка стала одним из самых гламурных событий этим летом. На празднике также присутствовали Бейонсе, Джей Зи, Ким Кардашьян, Джастин Бибер и многие другие.

Напомним, Меган Фокс дала совет по отношениям. А также актриса посетила с любимыми вечеринку в Пенсильвании.