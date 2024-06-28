Меган Фокс відвідала вечірку у компанії колишнього нареченого — фото

Американська акторка Меган Фокс. Фото: Reuters

Акторка Меган Фокс та її коханий Machine Gun Kelly у схожих вбраннях відвідали вечірку присвячену дню літнього сонцестояння на курорті Nemacolin у Фармінгтоні в штаті Пенсильванія. Зірка додала звабливості образу панчохами та блискучим чокером.

Про це пише Page Six.

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Американський репер Колсон Бейкер одягнув класичний чорний костюм у смужку. Акторка обрала схожий образ, одягнувши коротку сукню-піджак з аналогічним принтом. Зірка доповнила образ панчохами у сітку із підв'язками, туфлями-човниками з гострим носком і вишуканим чокером.

Фокс також повернулася до своєї звичної зачіски — її довге темне волосся було укладене у недбалі локони.

Акторка Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Фото: BFA.com

Акторка Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Фото: BFA.com

Пара разом з'явилася на публіці після того, як акторка підтвердила, що вони розірвали заручини. Репер освідчився Фокс на початку 2022 року, подарувавши каблучку із діамантами та смарагдом.

Хоча стосунки пари доволі непрості, Меган неодноразово зізнавалася в інтерв'ю, що вона "завжди буде пов'язана" з Бейкером.

Нагадаємо, Меган Фокс дала пораду зі стосунків. А раніше Фокс вразила синім кольором волосся.