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Меган Фокс запідозрили у вагітності — відео

27 липня 2024 08:20
Антоніна Завадська - Редактор
Меган Фокс помітили з округлим животиком у кліпі нареченого — відео
Меган Фокс у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот
Антоніна Завадська - Редактор

Американська акторка Меган Фокс спровокувала чутки про вагітність. Вона знялась в новому кліпі колишнього нареченого Machine Gun Kelly та його колеги Jelly Roll "Lonely Road".

Про це пише Page Six.

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"Вагітна" Меган Фокс знялась в кліпі колишнього  нареченого

Меган Фокс з'явилась з вагітним животиком в кліпі "Lonely Road". За сюжетом вона зустрічається зі своїм колишнім нареченим Machine Gun Kelly. 

Вагітна Меган Фокс у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот
Вагітна Меган Фокс у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот

Вони цілуються, а опісля граються з маленькою дівчинкою. У титрах зазначили — "Представляємо: дитина Вайолет Лейка".

Меган Фокс цілується з Machine Gun Kelly у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот
Меган Фокс цілується з Machine Gun Kelly у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот

Фанати відразу почали припускати, що Фокс справді вагітна від колишнього, однак підтверджень цьому немає. Влітку Меган кілька разів виходила на публіку і ніяких змін в її фігурі не відбулось. 

Меган Фокс народила у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот
Меган Фокс народила у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот

Стосунки Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Акторка Меган Фокс та репер Machine Gun Kelly заручилися на початку 2022 року. Однак, почалась криза в їхніх стосунках і вони навіть розірвали заручини. Нещодавно знову зійшлися. 

Відомо, що Меган вже була вагітна від свого нареченого, але стався викидень. Вона описала своє горе в книзі віршів "Pretty Boys Are Poisonous".

Меган Фокс завагітніла у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот
Меган Фокс завагітніла у кліпі "Lonely Road". Фото: скриншот

У листопаді  2023 року Меган Фокс розповіла ще про одну трагедію, яка з нею відбулась. Зірка зізналась, що перед викиднем, у неї була позаматкова вагітність, яка призвела до "великого горя та страждань".

Нагадаємо, що акторка має трьох синів від Браяна Остіна Гріна. Також Меган Фокс та Machine Gun Kelly знову почали зустрічатися. Також зірка відвідала вечірку у звабливих панчохах.

шлюб музика кліпи Меган Фокс Кохання вагітність

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