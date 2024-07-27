Меган Фокс заметили с округлым животиком в клипе жениха.

Меган Фокс заподозрили в беременности — видео
Американская актриса Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности. Она снялась в новом клипе бывшего жениха Machine Gun Kelly и его коллеги Jelly Roll "Lonely Road".
Об этом пишет Page Six.
"Беременная" Меган Фокс снялась в клипе бывшего жениха
Меган Фокс появилась с беременным животиком в клипе "Lonely Road". По сюжету она встречается со своим бывшим женихом Machine Gun Kelly.
Они целуются, а потом играют с маленькой девочкой. В титрах отметили — "Представляем: ребенок Вайолет Лейка".
Фанаты сразу начали предполагать, что Фокс действительно беременна от бывшего. Однако подтверждений этому нет. Летом Меган несколько раз выходила на публику, и никаких изменений в ее фигуре не произошло.
Отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly обручились в начале 2022 года. Однако начался кризис в их отношениях и они даже разорвали помолвку. Недавно снова сошлись.
Известно, что Меган уже была беременна от своего жениха, но произошел выкидыш. Она описала свое горе в книге стихов Pretty Boys Are Poisonous.
В ноябре 2023 года Меган Фокс рассказала еще об одной трагедии, которая с ней произошла. Звезда призналась, что перед выкидышем у нее была внематочная беременность, которая привела к "большому горю и страданиям".
Напомним, что актриса имеет троих сыновей от Брайана Остина Грина. Также Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова начали встречаться. Также звезда посетила вечеринку в соблазнительных чулках.
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