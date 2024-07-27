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Меган Фокс заподозрили в беременности — видео

27 июля 2024 08:20
Антонина Завадская - Редактор
Меган Фокс заметили с округлым животиком в клипе жениха.
Меган Фокс в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот
Антонина Завадская - Редактор

Американская актриса Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности. Она снялась в новом клипе бывшего жениха Machine Gun Kelly и его коллеги Jelly Roll "Lonely Road".

Об этом пишет Page Six.

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Меган Фокс появилась с беременным животиком в клипе "Lonely Road". По сюжету она встречается со своим бывшим женихом Machine Gun Kelly.

Беременная Меган Фокс в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот
Беременная Меган Фокс в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот

Они целуются, а потом играют с маленькой девочкой. В титрах отметили — "Представляем: ребенок Вайолет Лейка".

Меган Фокс целуется с Machine Gun Kelly в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот
Меган Фокс целуется с Machine Gun Kelly в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот

Фанаты сразу начали предполагать, что Фокс действительно беременна от бывшего. Однако подтверждений этому нет. Летом Меган несколько раз выходила на публику, и никаких изменений в ее фигуре не произошло.

Меган Фокс родила в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот
Меган Фокс родила в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот

Отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly обручились в начале 2022 года. Однако начался кризис в их отношениях и они даже разорвали помолвку. Недавно снова сошлись.

Известно, что Меган уже была беременна от своего жениха, но произошел выкидыш. Она описала свое горе в книге стихов Pretty Boys Are Poisonous.

Меган Фокс забеременела в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот
Меган Фокс забеременела в клипе "Lonely Road". Фото: скриншот

В ноябре 2023 года Меган Фокс рассказала еще об одной трагедии, которая с ней произошла. Звезда призналась, что перед выкидышем у нее была внематочная беременность, которая привела к "большому горю и страданиям".

Напомним, что актриса имеет троих сыновей от Брайана Остина Грина. Также Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова начали встречаться. Также звезда посетила вечеринку в соблазнительных чулках.

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