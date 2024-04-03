Меган Фокс удивила новым цветом волос

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс похвасталась новым цветом волос. Подруга Machine Gun Kelly засветила светло голубой цвет волос.

Соответствующую публикацию Меган запостила в своем Instagram.

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Ее новый образ появился после того, как она подтвердила в прошлом месяце в подкасте Call Her Daddy, отмену свадьбы с MGK. Хотя отношения влюбленные не разорвали.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Вступаю в эпоху джедаев", — прокомментировала 37-летняя Фокс фотографии.

Фанаты "Звездных войн" помнят, что джедаям запрещены отношения и эмоциональные связи, поскольку это может завести их на темную сторону. Раньше Фокс попрощалась со своими розовыми волосами.

"В память об эпохе моих розовых волос с февраля 2024 года по апрель 2024 года", — сказала Фокс.

Звезда переживает непростое время с возлюбленным. Пара даже перестала жить вместе.

"Я думаю, что я научилась, находясь в этих отношениях, что они не для публичного обсуждения, поэтому я думаю, что на данный момент у меня нет комментариев по поводу статуса отношений. Несмотря ни на что, я всегда буду с ним связана", — говорит актриса.

Напомним, бойфрендом Меган Фокс шокировал впечатляющей татуировкой. А раньше Меган Фокс рассказала о пластических операциях.