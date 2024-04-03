Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Меган Фокс удивила новым цветом волос arrow

Меган Фокс удивила новым цветом волос

3 апреля 2024 13:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Фокс удивила новым цветом волос
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Меган Фокс похвасталась новым цветом волос. Подруга Machine Gun Kelly засветила светло голубой цвет волос.

Соответствующую публикацию Меган запостила в своем Instagram.

Читайте также:

Меган Фокс объявила о конце эры розовых волос

Ее новый образ появился после того, как она подтвердила в прошлом месяце в подкасте Call Her Daddy, отмену свадьбы с MGK. Хотя отношения влюбленные не разорвали.

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Вступаю в эпоху джедаев", — прокомментировала 37-летняя Фокс фотографии.

Фанаты "Звездных войн" помнят, что джедаям запрещены отношения и эмоциональные связи, поскольку это может завести их на темную сторону. Раньше Фокс попрощалась со своими розовыми волосами.

"В память об эпохе моих розовых волос с февраля 2024 года по апрель 2024 года", — сказала Фокс.

Звезда переживает непростое время с возлюбленным. Пара даже перестала жить вместе.

"Я думаю, что я научилась, находясь в этих отношениях, что они не для публичного обсуждения, поэтому я думаю, что на данный момент у меня нет комментариев по поводу статуса отношений. Несмотря ни на что, я всегда буду с ним связана", — говорит актриса.

Напомним, бойфрендом Меган Фокс шокировал впечатляющей татуировкой. А раньше Меган Фокс рассказала о пластических операциях.

имидж
Меган Фокс
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК