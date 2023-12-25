Меган і Гаррі саботують святкування Різдва з королівською родиною

Королівська родина на Різдво. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Сьогодні король Чарльз ІІІ і королева Каміла святкують Різдво разом з іншими членами королівської родини в Сандрінгемі. На урочистості зібралося багато родичів, проте принца Гаррі і Меган серед них не було.

Про це пише Daily Mail.

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Сьогодні, 25 січня, після відвідування ранкової служби в церкві Святої Марії Магдалини королівська родина вирушила святкувати Різдво у Сандрінгем.

У приватному маєтку Норфолк знову відбуваються традиційні королівські свята, на яких буде присутня більшість родини, за винятком герцога та герцогині Сассекських. Гаррі і Меган проводять цей день у Лос-Анджелесі зі своїми дітьми, принцом Луї та принцесою Лілібет.

Принц і принцеса Уельські та їхні діти 10-річний принц Джордж, восьмирічна принцеса Шарлотта та п’ятирічний принц Луї разом із Чарльзом і Каміллою приєдналися до ранкової служби.

Королівська родина на Різдво. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Король Чарльз і королева Каміла разом з іншими привітали доброзичливих місцевих мешканців, які зібралися після служби, щоб побачити королівську родину.

Королівська родина на Різдво. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Королівське Різдво традиційно включає вітання людей біля церкви та сімейний обід з індичкою.

Королівська родина на Різдво. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Кейт Міддлтон для заходу обрала елегантне синє пальто, образ обіграла капелюшком і чоботами в тон.

Нагадаємо, Меган Маркл знялась у рекламі.

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