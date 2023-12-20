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З королівської розкоші в "сірість" — Меган Маркл знялась у рекламі

20 грудня 2023 09:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
З королівської розкоші в "сірість" — Меган Маркл знялась у рекламі
Меган Маркл. Фото: John Kopaloff/Glamour
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська акторка Меган Маркл, яка ще нещодавно була однією з головних членкинь королівської родини, знялась у рекламі кави в буденному образі. Зірка інвестувала власні кошти в цей бізнес.

Про це пише People.

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Меган Маркл у сірому худі рекламувала каву

Акторка Меган знялась у ролі офісного працівника компанії "Clevr HQ". На відео вона пакує коробки, працює в ноутбуці, подає каву та кумедно прощається з командою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Clevr (@clevrblends)

Меган Маркл постала перед публікою у буденному одязі. Зірка у перших кадрах з'являється в сірому худі та чорних штанах, далі дещо змінює одяг, проте його все ще можна описати словами "звичайний", "типовий", "нудний".

Меган Маркл у рекламі кави
Меган Маркл у рекламі кави. Фото: instagram.com/clevrblends/

Меган Маркл інвестувала гроші у каву

У 2020 році Меган розповіла, що інвестувала у підтримку пристрасної жінки-підприємця, яка надає пріоритет розвитку спільноти поряд із своїм бізнесом. Нею стала Ханна Мендоза.

"Я пишаюся тим, що інвестую в прагнення Ханни шукати етичні інгредієнти та створювати продукт, який подобається мені особисто та який має цілісний підхід до оздоровлення. Я вірю в неї та вірю в її компанію", — додала вона.

Меган Маркл у рекламі кави
Меган Маркл у рекламі кави. Фото: instagram.com/clevrblends/

У лютому 2023 року підприємиця заявила, що внесок Меган Маркл був надзвичайно важливим — вона стала першим інвестером у справу.

"Три роки тому все змінилося. Ніхто інший, як Меган, герцогиня Сассекська, почала пити наш латте. Їй не тільки сподобався продукт, вона була надзвичайно захоплена підтримкою жінок-засновниць", — написала бізнес-вумен у своїх соцмережах.

На веб-сайті компанії Меган Маркл вказана, як приватниц інвестор.

Нагадаємо, що принц Гаррі та Меган потрапили в рейтинг "Головних невдах року".

Раніше вони разом випустили власну різдвяну листівку.

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