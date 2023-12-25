Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Меган и Гарри саботируют празднование Рождества с королевской семьей arrow

Меган и Гарри саботируют празднование Рождества с королевской семьей

25 декабря 2023 17:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Меган и Гарри саботируют празднование Рождества с королевской семьей
Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Сегодня король Чарльз ІІІ и королева Камилла празднуют Рождество вместе с другими членами королевской семьи в Сандрингеме. На торжестве собралось много родственников, однако принца Гарри и Меган среди них не было.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Королевская семья празднует Рождество без Гарри и Меган

Сегодня, 25 января, после посещения утренней службы в церкви Святой Марии Магдалины королевская семья отправилась праздновать Рождество в Сандрингем.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Royal Addicted (@royaladdicted_new)

В частном имении Норфолк вновь проходят традиционные королевские праздники, на которых присутствует большинство семьи, за исключением герцога и герцогини Сассекских. Гарри и Меган проводят этот день в Лос-Анджелесе со своими детьми, принцем Луи и принцессой Лилибет.

Принц и принцесса Уэльские и их дети 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи вместе с Чарльзом и Камиллой присоединились к утренней службе.

 

королевская семья
Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Король Чарльз и королева Камилла вместе с другими поздравили доброжелательных местных жителей, собравшихся после службы, чтобы увидеть королевскую семью.

 

королевская семья
Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Королевское Рождество традиционно включает в себя поздравления людей возле церкви и семейный обед с индейкой.

 

королевская семья
Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Кейт Миддлтон для мероприятфя выбрала элегантное синее пальто, образ обыграла шляпкой и сапогами в тон.

Напомним, Меган Маркл снялась в рекламе.

Также мы писали, что в сети ажиотаж из-за продажи новогодних украшений в честь принца Уильяма.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме