Меган и Гарри саботируют празднование Рождества с королевской семьей
Сегодня король Чарльз ІІІ и королева Камилла празднуют Рождество вместе с другими членами королевской семьи в Сандрингеме. На торжестве собралось много родственников, однако принца Гарри и Меган среди них не было.
Об этом пишет Daily Mail.
Королевская семья празднует Рождество без Гарри и Меган
Сегодня, 25 января, после посещения утренней службы в церкви Святой Марии Магдалины королевская семья отправилась праздновать Рождество в Сандрингем.
В частном имении Норфолк вновь проходят традиционные королевские праздники, на которых присутствует большинство семьи, за исключением герцога и герцогини Сассекских. Гарри и Меган проводят этот день в Лос-Анджелесе со своими детьми, принцем Луи и принцессой Лилибет.
Принц и принцесса Уэльские и их дети 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи вместе с Чарльзом и Камиллой присоединились к утренней службе.
Король Чарльз и королева Камилла вместе с другими поздравили доброжелательных местных жителей, собравшихся после службы, чтобы увидеть королевскую семью.
Королевское Рождество традиционно включает в себя поздравления людей возле церкви и семейный обед с индейкой.
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