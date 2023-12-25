Меган и Гарри саботируют празднование Рождества с королевской семьей

Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Сегодня король Чарльз ІІІ и королева Камилла празднуют Рождество вместе с другими членами королевской семьи в Сандрингеме. На торжестве собралось много родственников, однако принца Гарри и Меган среди них не было.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сегодня, 25 января, после посещения утренней службы в церкви Святой Марии Магдалины королевская семья отправилась праздновать Рождество в Сандрингем.

В частном имении Норфолк вновь проходят традиционные королевские праздники, на которых присутствует большинство семьи, за исключением герцога и герцогини Сассекских. Гарри и Меган проводят этот день в Лос-Анджелесе со своими детьми, принцем Луи и принцессой Лилибет.

Принц и принцесса Уэльские и их дети 10-летний принц Джордж, восьмилетняя принцесса Шарлотта и пятилетний принц Луи вместе с Чарльзом и Камиллой присоединились к утренней службе.

Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Король Чарльз и королева Камилла вместе с другими поздравили доброжелательных местных жителей, собравшихся после службы, чтобы увидеть королевскую семью.

Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Королевское Рождество традиционно включает в себя поздравления людей возле церкви и семейный обед с индейкой.

Королевская семья на Рождество. Фото: instagram.com/royaladdicted_new

Кейт Миддлтон для мероприятфя выбрала элегантное синее пальто, образ обыграла шляпкой и сапогами в тон.

Напомним, Меган Маркл снялась в рекламе.

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