Меган Маркл помітили з сумочкою, яка названа на честь принцеси Діани — фото

Меган Маркл. Фото: instagram/royalbritishfashion

Меган Маркл прогулялась Монтесіто, вдягнувши прикраси на десятки тисяч доларів. Також прихопила з собою сумочку, яку назвали на честь її покійної свекрухи принцеси Діани.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина принца Гаррі прогулялася Монтесіто у люксовому образі. Герцогиню Сассекську помітили, коли вона виходила разом з подругою з модного італійського ресторану Tre Lune. Це улюблений заклад американських селебріті Кортні Кардашʼян, Еллен Дедженерес і Софії Річі.

Меган Маркл вдягнула коштовні прикраси. Фото: instagram/royalbritishfashion

Меган Маркл обрала для себе кежуал образ — джинси та білу сорочку, однак додала шарму балетками Chanel і коштовними прикрасами. На шию вдягнула "цвях" від Cartier. Він коштує близько 16 тисяч доларів.

Меган Маркл носить сумочку, названу на честь принцеси Діани. Фото: instagram/royalbritishfashion

Також обрала браслет та годинник цього ж бренду. Родзинкою стала чорна сумочка від Dior, яка носить назву на честь принцеси Діани — Medium Lady D-Lite Bag.

Нагадаємо, Меган Маркл проігнорувала ювілей свого батька. Також стали відомі нові деталі нещасливого шлюбу принцеси Діани та короля Чарльза.