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Меган Маркл блиснула коштовностями та іменною сумочкою принцеси Діани

24 липня 2024 07:00
Антоніна Завадська - Редактор
Меган Маркл помітили з сумочкою, яка названа на честь принцеси Діани — фото
Меган Маркл. Фото: instagram/royalbritishfashion
Антоніна Завадська - Редактор

Меган Маркл прогулялась Монтесіто, вдягнувши прикраси на десятки тисяч доларів. Також прихопила з собою сумочку, яку назвали на честь її покійної свекрухи принцеси Діани.

Про це пише Daily Mail.

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Дружина принца Гаррі прогулялася Монтесіто у люксовому образі. Герцогиню Сассекську помітили, коли вона виходила разом з подругою з модного італійського ресторану Tre Lune. Це улюблений заклад американських селебріті  Кортні Кардашʼян, Еллен Дедженерес і Софії Річі. 

Меган Маркл вдягнула коштовні прикраси. Фото: instagram/royalbritishfashion
Меган Маркл вдягнула коштовні прикраси. Фото: instagram/royalbritishfashion

Меган Маркл обрала для себе кежуал образ — джинси та білу сорочку, однак додала шарму балетками Chanel і коштовними прикрасами. На шию вдягнула "цвях" від Cartier. Він коштує близько 16 тисяч доларів.

Меган Маркл носить сумочку, названу на честь принцеси Діани. Фото: instagram/royalbritishfashion
Меган Маркл носить сумочку, названу на честь принцеси Діани. Фото: instagram/royalbritishfashion

Також обрала браслет та годинник цього ж бренду. Родзинкою стала чорна сумочка від Dior, яка носить назву на честь принцеси Діани — Medium Lady D-Lite Bag.

Нагадаємо, Меган Маркл проігнорувала ювілей свого батька. Також стали відомі нові деталі нещасливого шлюбу принцеси Діани та короля Чарльза.

США принц Гаррі Меган Маркл принцеса Діана мода королівська родина Лос-Анджелес Лейкерс

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