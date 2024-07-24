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Меган Маркл сверкнула драгоценностями и именной сумочкой принцессы Дианы

24 июля 2024 07:00
Антонина Завадская - Редактор
Меган Маркл заметили с сумочкой, которая названа в честь принцессы Дианы.
Меган Маркл. Фото: instagram/royalbritishfashion
Антонина Завадская - Редактор

Меган Маркл прогулялась по Монтесито, надев украшения на десятки тысяч долларов. Также прихватила с собой сумочку, которую назвали в честь ее покойной свекрови принцессы Дианы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Жена принца Гарри прогулялась по Монтесито в люксовом образе. Герцогиня Сассекская была замечена, когда она выходила вместе с подругой из модного итальянского ресторана Tre Lune. Это любимое заведение американских селебрити Кортни Кардашьян, Эллен Дедженерес и Софии Ричи.

Меган Маркл надела драгоценные украшения. Фото: instagram/royalbritishfashion
Меган Маркл надела драгоценные украшения. Фото: instagram/royalbritishfashion

Меган Маркл выбрала для себя кэжуал образ — джинсы и белую рубашку, однако добавила шарм балетками Chanel и драгоценными украшениями. На шею надела "гвоздь" от Cartier. Он стоит около 16 тысяч долларов.

Меган Маркл носит сумочку, названную в честь принцессы Дианы. Фото: instagram/royalbritishfashion
Меган Маркл носит сумочку, названную в честь принцессы Дианы. Фото: instagram/royalbritishfashion

Также выбрала браслет и часы этого же бренда. Изюминкой стала черная сумочка от Dior, которая носит название в честь принцессы Дианы — Medium Lady D-Lite Bag.

Напомним, Меган Маркл проигнорировала юбилей своего отца . Также стали известны новые детали злополучного брака принцессы Дианы и короля Чарльза.

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