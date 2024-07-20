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Батько Меган Маркл відсвяткував 80-річчя, яке проігнорувала зіркова донька

20 липня 2024 07:00
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Меган Маркл проігнорувала 80-річчя свого батька
Герцогиня Сассекська, Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan.markle.official
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Батько герцогині Сассекської, Томас Маркл, відсвяткував ювілей. Йому виповнилося 80 років, останні шість з яких він не спілкувався із зірковою донькою. Меган Маркл не привітала його з іменинами. 

Про це пише Daily Mail.

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Режисер освітлення на пенсії не спілкувався зі своєю молодшою ​​донькою з 2018 року. Томас Маркл робив численні спроби зв’язатися з дружиною принца Гаррі, втім Меган продовжує його ігнорувати.

Він не бачив своїх онуків, які живуть в Монтесіто (Каліфорнії). І це при тому, що в Томаса є будинок на скелі в Розаріто (Мексика), який розташований лише в 400 км від маєтку герцога та герцогині Сассекських.

Після розлучення з першою дружиною Розалін, матір'ю його старших дітей Саманти і Тома-молодшого, Томас вирішив шукати можливості в Голлівуді. Він став режисером освітлення у двох відомих шоу на той момент.

Мати Меган, Дорія, працювала секретаркою на тій самій студії, де вони з Томасом пізніше почали стосунки. Втім вони розлучилися, коли Меган було два роки.

Меган Маркл з батьком
Томас Маркл на випускному доньки. Фото: BackGrid

Саме з нею Маркл і продовжує спілкування. А батько час від часу дає інтерв’ю таблоїдам, в яких майже завжди каже, що хоче побачити доньку та онуків.

Їхні стосунки зруйнувалися перед весіллям Меган та Гаррі. Подейкують, причиною стало те, що Томас багато часу проводив з папараці та розповідав історії доньки. Далеко не всі з них Меган хотіла, щоб знали в суспільстві.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Камілла відсвяткувала 77-річчя в історичних коштовностях. Також ми розповідали, що короля Чарльза III поцілувала жінка з натовпу.

Меган Маркл День народження родина королівська родина

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