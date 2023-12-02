Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Джерела, близькі до герцогині Сассекської Меган Маркл і члени її команди переконують, що вона не бажала називати імена членів королівської родини, які ставили їй расистські питання. Меган Маркл не хотіла, щоб вони "спливли" у книзі Оміда Скобі.

Про це пише Daily Mail.

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Меган і Гаррі не коментували публічно нову книгу про королівську родину. Скандал розгорівся через голландський переклад, де звинувачували короля Чарльза III та принцесу Уельську в обговоренні кольору шкіри Арчі до його народження.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

"Тепер велика відповідальність лежить на Гаррі та Меган. Якщо вони не стоять за цією книгою і не вірять, що королівські родичі є расистами, вони повинні зараз вийти і сказати про це. Їхнє мовчання говорить багато про що, і я не бачу жодного примирення найближчим часом", — коментує королівський автор Філ Дампір.

Учора ввечері міністр безпеки Том Тугендхат сказав TalkTV: "Деяка особа зробила заяву про Його Величності Короля, яка, відверто кажучи, абсолютно недоведена. Я вважаю це лише плітками, чутками та спробою зневажити когось, хто багато-багато років служив нашій країні з величезною гідністю та величезною благодаттю".

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

Принцеса Уельська та принц Вільям. Фото: Reuters

Омід Скобі пішов на надзвичайний крок, присягнувши своїм життям і життям своєї родини в прямому ефірі вчора ввечері, що назва двох королівських осіб у голландській версії його книги не є "трюком", щоб продати більше примірників його книги.

Він також відмовився вибачитися за расистський скандал, яка спалахнув, заявивши: "Я розчарований, як і всі інші. У книзі, яку я написав, у книзі, яку я редагував, у книзі, яку я підписав, не було імен".

Але питання щодо того, чи вказав він імена, залишаються, тому що один із голландських перекладачів сказав MailOnline вчора: "Імена королівських осіб були там. Я їх не додавав".

Це сталося після того, як меда по всьому світу, включаючи ITV, The Guardian і The Times, назвали двох королівських осіб, звинувачених у розмовах про колір шкіри Арчі: мова йде про короля Чарльза III і його невістку Кейт.

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