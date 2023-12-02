Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини arrow

Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини

2 грудня 2023 18:02
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Меган Маркл наполягає, що не зливала імена "расистів" з королівської родини
Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Джерела, близькі до герцогині Сассекської Меган Маркл і члени її команди переконують, що вона не бажала називати імена членів королівської родини, які ставили їй расистські питання. Меган Маркл не хотіла, щоб вони "спливли" у книзі Оміда Скобі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Расистській скандал у королівській родині Великої Британії

Меган і Гаррі не коментували публічно нову книгу про королівську родину. Скандал розгорівся через голландський переклад, де звинувачували короля Чарльза III та принцесу Уельську в обговоренні кольору шкіри Арчі до його народження.

 

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters
Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

"Тепер велика відповідальність лежить на Гаррі та Меган. Якщо вони не стоять за цією книгою і не вірять, що королівські родичі є расистами, вони повинні зараз вийти і сказати про це. Їхнє мовчання говорить багато про що, і я не бачу жодного примирення найближчим часом", — коментує королівський автор Філ Дампір.

Учора ввечері міністр безпеки Том Тугендхат сказав TalkTV: "Деяка особа зробила заяву про Його Величності Короля, яка, відверто кажучи, абсолютно недоведена. Я вважаю це лише плітками, чутками та спробою зневажити когось, хто багато-багато років служив нашій країні з величезною гідністю та величезною благодаттю".

 

Король Чарльз ІІІ. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська та принц Вільям. Фото: Reuters
Принцеса Уельська та принц Вільям. Фото: Reuters

Омід Скобі пішов на надзвичайний крок, присягнувши своїм життям і життям своєї родини в прямому ефірі вчора ввечері, що назва двох королівських осіб у голландській версії його книги не є "трюком", щоб продати більше примірників його книги.

Він також відмовився вибачитися за расистський скандал, яка спалахнув, заявивши: "Я розчарований, як і всі інші. У книзі, яку я написав, у книзі, яку я редагував, у книзі, яку я підписав, не було імен".

Але питання щодо того, чи вказав він імена, залишаються, тому що один із голландських перекладачів сказав MailOnline вчора: "Імена королівських осіб були там. Я їх не додавав".

Це сталося після того, як меда по всьому світу, включаючи ITV, The Guardian і The Times, назвали двох королівських осіб, звинувачених у розмовах про колір шкіри Арчі: мова йде про короля Чарльза III і його невістку Кейт.

Нагадаємо, експерт розповів, що змусило Меган Маркл знову вийти на червону доріжку

Раніше Кейт Міддлтон підкреслила тонку талію розкішною сукнею.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі