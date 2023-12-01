Королівський вихід — Кейт Міддлтон підкреслила тонку талію розкішною сукнею

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям завітали на Royal Variety Performance. Пара традиційно випромінювала ніжність та спокій попри скандал навколо книги біографа Меган Маркл.

Про це пише Daily Mail.

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41-річна Кейт Міддлтон приміряла приголомшливу сукню Talina від Safiyaa вартістю 1 288 фунтів стерлінгів (59 тисяч гривень), інкрустовану коштовним камінням. Образ доповнила прикрасами та вишуканою зачіскою. Принц Вільям обрав елегантний смокінг та метелик.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з принцом Вільямом. Фото: Reuters

Пара трималася спокійно попри те, що нещодавно вийшла нова книга Оміда Скобі, біографа Меган Маркл. У книзі він звинуватив короля Карла III в тому, що він назвав свого сина принца Гаррі "дурнем" після того, як герцог Сассекський випустив гучний документальний фільм для Netflix. Гаррі висунув низку звинувачень проти королівської сім’ї в серіалі, випущеному в грудні минулого року в рамках його угоди на суму 80 мільйонів фунтів стерлінгів із стрімінговою платформою. Омід Скобі, автора, якого охрестили "рупором Меган", припустив, що Вільям "обрав монархію" замість свого брата і активно зливав інформацію про Гаррі та Меган, щоб насолити їм.

Друзі принца Вільяма були обурені цим, адже, за їхніми словами, той ніколи не співпрацював зі ЗМІ, і прагнув лише дружби з принцом Гаррі.

"Одна справа — писати критику королівської родини. Це свобода самовираження. Але інша річ — поширювати теорії змови, видані за факти. Припущення, що королівські помічники розповідали негативні історії про Гаррі та Меган, повністю сфабриковані", — говорять вони.

Нагадаємо, у "Короні" відтворили сміливий вихід Кейт Мідллтон у прозорій сукні.

Раніше Кейт Міддлтон підготувала дітям подарунки на Різдво.