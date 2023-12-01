Біограф Меган Маркл назвав імена "расистів" у британській королівській родині

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Стали відомі імена членів королівської сім'ї, які говорили про те, який колір шкіри матиме син принца Гаррі та Меган Маркл Арчі, ще до його народження. Раніше їх було названо у перекладі книги журналіста, якого називають "рупором Меган Маркл", Оміда Скобі.

Про це пише PageSix.

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Книга біографа принца Гаррі вийшла нідерландською мовою — за словами Оміда Скобі, це сталося "через помилку перекладу". Скобі зазначив, що через страх переслідування не назвав їх в англійському варіанті. Книгу нідерландською мовою терміново знято з продажу.

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

За словами Пірса Моргана, у книзі Скобі були названі імена Кейт Міддлтон та самого короля Карла III. Король, за словами письменника, говорив своїй дружині, королеві Каміллі, що йому цікаво, якого кольору буде шкіра його онука. Що саме говорила Кейт Міддлтон, не уточнюється, проте раніше Скобі писав, що вона не підтримала Меган Маркл, коли її пригноблювала преса.

Проте британський журналіст Пірс Морган у своїй програмі "Пірс Морган без цензури" заявив, що, хоча він "не вірить, що будь-хто з членів королівської родини коли-небудь робив якісь расистські коментарі", він вважає, що його співгромадяни мають право знати інформацію, яка виявилася доступною читачам з іншої країни.

Король Карл ІІІ з дружиною Каміллою. Фото: Reuters

"Чесно кажучи, якщо голландці, які зайшли до книгарні, можуть взяти цю книгу і побачити ці імена, то ви - британці, які містять британську королівську сім'ю, - ви також маєте право знати", — сказав Пірс Морган.

Меган Маркл розповіла про це в інтерв'ю Опре Вінфрі в 2021 році, не назвавши при цьому імена. Принц Гаррі пізніше в інтерв'ю стверджував, відповідаючи на запитання, що не готовий це обговорювати, але зізнавався, що був шокований.

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