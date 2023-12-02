Меган Маркл настаивает, что не сливала имена "расистов" из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Источники, близкие к герцогине Сассекской Меган Маркл и члены ее команды убеждают, что она не хотела называть имена членов королевской семьи, задававших ей расистские вопросы. Меган Маркл не желала, чтобы они "всплыли" в книге Омида Скоби.

Об этом пишет Daily Mail.

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Меган и Гарри не комментировали публично новую книгу о королевской семье. Скандал разгорелся из-за голландского перевода, где обвиняли короля Чарльза III и принцессу Уэльскую в обсуждении цвета кожи Арчи до его рождения.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

"Теперь большая ответственность лежит на Гарри и Меган. Если они не стоят за этой книгой и не верят, что королевские родственники являются расистами, они должны сейчас выйти и сказать об этом. Их молчание говорит о многом, и я не вижу ни одного примирения в ближайшее время", — комментирует королевский автор Фил Дампир.

Вчера вечером министр безопасности Том Тугендхат сказал TalkTV: "Некоторое лицо сделало заявление о Его Величестве Короле, которое, откровенно говоря, совершенно недоказано. Я считаю это лишь сплетнями, слухами и попыткой оклеветать кого-то, кто много лет служил нашей стране с огромной и огромной пользой".

Король Карл III. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская и принц Уильям. Фото: Reuters

Омид Скоби пошел на смелый шаг, поклявшись своей жизнью и жизнью своей семьи в прямом эфире вчера вечером, что название двух королевских лиц в голландской версии его книги не является "трюком", чтобы продать больше экземпляров его книги.

Он также отказался извиниться за вспыхнувший расистский скандал, заявив: "Я разочарован, как и все остальные. В книге, которую я написал, в книге, которую я редактировал, в книге, которую я подписал, не было имен".

Но вопросы относительно того, указал ли он имена, остаются, потому что один из голландских переводчиков сказал MailOnline вчера: "Имена королевских особ были там. Я их не добавлял".

Это произошло после того, как меда по всему миру, включая ITV, The Guardian и The Times, назвали двух королевских особ, обвиненных в разговорах о цвете кожи Арчи: речь идет о короле Чарльзе III и его невестке Кейт.

Напомним, эксперт рассказал, что заставило Меган Маркл снова выйти на красную дорожку.

Ранее Кейт Миддлтон подчеркнула тонкую талию роскошным платьем.