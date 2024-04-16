Меган Маркл випустила власний бренд полуничного варення

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Американська акторка і дружина принца Гаррі Меган Маркл випустила перший продукт свого бренду. Вона надіслала 50 банок полуничного варення "акулам бізнесу".

Про пише Daily Mail.

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Меган Маркл представила колекцію способу життя American Riviera Orchard. Першим продуктом стало полуничне варення. Вона розіслала 50 баночок впливовим зіркам. Одними з щасливчиків стали — модельєр Трейсі Роббінс і аргентинська світська левиця Дельфіна Балк'єр.

Вони похвалились подарунками в Instagram. На банці Трейсі зазначено, що це "17 банка варення з 50-ти".

Полуничне варення Меган Маркл. Фото: instagram/Tracy Robbins

Створювати власний бренд продуктів харчування стало трендом серед американських зірок. Серед них — Джуліанна Мур, Вілл Феррелл і Леброн Джеймс. Вони продають мед зі своїх власних садів під брендом Flamingo Estate за ціною до 250 доларів за банку.

Меган Маркл поцупила ідею принца Вільяма

У світі варення Меган не стала першопрохідцем. До неї це вже робив принц Вільям. У Великій Британії продають полуничний джем Waitrose за ціною 2,80 фунта стерлінгів за банку.

Однак, герцогиня все одно задоволена своїми рішеннями. Раніше вона розповідала, що дуже вмотивована розвивати свою компанію.

"Меган вважає назву "American Riviera Orchard" ідеальною. Вона не може дочекатися запуску веб-сайту. Це те, що вона давно хотіла зробити. Вона рада поділитися своїм стилем і речами, які їй подобаються", — розповів інсайдер журналу People.

Принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Відомо, що дружина принца Гаррі планує також продавати книги рецептів, кухонний одяг, текстиль джеми та мармелади.

Нагадаємо, принц Гаррі знову програв суд — що сталося. Також він зі своєю дружиною Меган Маркл провів вихідні у шикарних апартаментах.