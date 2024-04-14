Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Гаррі та Меган Маркл провели ніч на розкішному курорті Палм-Біч — ціна апартаментів arrow

Гаррі та Меган Маркл провели ніч на розкішному курорті Палм-Біч — ціна апартаментів

14 квітня 2024 13:23
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Принц Гаррі та Меган Маркл обрали елітний готель для відпочинку — яка ціна
Герцог та герцогиня Сассекські у Флориді. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні принц Гаррі та колишня голлівудська акторка Меган Маркл прилетіли до Флориди. У Маямі вони взяли участь у благодійному матчі з поло. Ночували родичі короля Чарльза в одному з елітних готелів, перебування в якому обходиться в чималу суму. 

Про це повідомляє видання Hello

Читайте також:

Принц Гаррі та Меган Маркл в Маямі

Герцог і герцогиня Сассекські насолоджувалися ніччю в елітному готелі Four Seasons у Палм-Біч, де прайс на розкішні люкси стартує від 8000 доларів за ніч. Саме в одному з них і зупинився молодший син короля Великої Британії Чарльза III. 

Це єдиний п’ятизірковий курорт на острові, який може похвалитися чотирма мальовничими басейнами та чималим приватним пляжем. Готель тісно співпрацює з місцевою спільнотою гравців у поло та пропонує майстер-класи з провідними гравцями.

Гаррі та Меган Маркл провели ніч на розкішному курорті Палм-Біч — ціна апартаментів - фото 1
Локація елітного готелю у Флориді. Скриншот: Google Maps

За словами постояльців готелю, принц Гаррі та Меган були помічені, гуляючи біля басейну. Маркл була одягнена в білі капрі та чорний топ, а Гаррі був у повсякденному стилі — чорній футболці, синіх штанах чінос та кросівках.

Зазначимо, що герцог та герцогиня Сассекські прибули до Маямі у супроводі знімальної групи стримінгової платформи Netflix. Вони планують випустити декілька серіалів, робота над якими триває саме зараз. 

Гаррі та Меган Маркл провели ніч на розкішному курорті Палм-Біч — ціна апартаментів - фото 2
Принц Гаррі та Меган Маркл у Флориді. Фото: X/KateElizabethE4

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з відомих акторок Великої Британії прокоментувала чутки про те, що принц Гаррі втратив цноту саме з нею. Також ми розповідали, що принц Вільям вперше вийшов у соціальні мережі після розголошення діагнозу Кейт Міддлтон.

принц Гаррі
Меган Маркл
відпочинок
готелі
королівська родина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України