Принц Гаррі та Меган Маркл обрали елітний готель для відпочинку — яка ціна

Герцог та герцогиня Сассекські у Флориді. Фото: Reuters

Напередодні принц Гаррі та колишня голлівудська акторка Меган Маркл прилетіли до Флориди. У Маямі вони взяли участь у благодійному матчі з поло. Ночували родичі короля Чарльза в одному з елітних готелів, перебування в якому обходиться в чималу суму.

Про це повідомляє видання Hello.

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Герцог і герцогиня Сассекські насолоджувалися ніччю в елітному готелі Four Seasons у Палм-Біч, де прайс на розкішні люкси стартує від 8000 доларів за ніч. Саме в одному з них і зупинився молодший син короля Великої Британії Чарльза III.

Це єдиний п’ятизірковий курорт на острові, який може похвалитися чотирма мальовничими басейнами та чималим приватним пляжем. Готель тісно співпрацює з місцевою спільнотою гравців у поло та пропонує майстер-класи з провідними гравцями.

Локація елітного готелю у Флориді. Скриншот: Google Maps

За словами постояльців готелю, принц Гаррі та Меган були помічені, гуляючи біля басейну. Маркл була одягнена в білі капрі та чорний топ, а Гаррі був у повсякденному стилі — чорній футболці, синіх штанах чінос та кросівках.

Зазначимо, що герцог та герцогиня Сассекські прибули до Маямі у супроводі знімальної групи стримінгової платформи Netflix. Вони планують випустити декілька серіалів, робота над якими триває саме зараз.

Принц Гаррі та Меган Маркл у Флориді. Фото: X/KateElizabethE4

Нагадаємо, раніше ми писали, що одна з відомих акторок Великої Британії прокоментувала чутки про те, що принц Гаррі втратив цноту саме з нею. Також ми розповідали, що принц Вільям вперше вийшов у соціальні мережі після розголошення діагнозу Кейт Міддлтон.