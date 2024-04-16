Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Меган Маркл взялась торговать клубничкой — как будет зарабатывать герцогиня arrow

Меган Маркл взялась торговать клубничкой — как будет зарабатывать герцогиня

16 апреля 2024 22:08
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Меган Маркл выпустила собственный бренд клубничного варенья
Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американская актриса и супруга принца Гарри Меган Маркл выпустила первый продукт своего бренда. Она отправила 50 банок клубничного варенья "акулам бизнеса".

О пишет Daily Mail .

Читайте также:

Меган Маркл хочет зарабатывать на продаже варенье

Меган Маркл представила коллекцию образа жизни American Riviera Orchard. Первым продуктом стало клубничное варенье. Она разослала 50 баночек влиятельным звездам. Одними из счастливчиков стали модельер Трейси Роббинс и аргентинская светская львица Дельфина Балкьер.

Они похвастались подарками в Instagram. На банке Трейси отмечено, что это "17 банка варенья из 50-ти".

Клубничное варенье Меган Маркл. Фото: Tracy Robbins
Клубничное варенье Меган Маркл. Фото: instagram/Tracy Robbins

Создавать свой бренд продуктов питания стало трендом среди американских звезд. Среди них — Джулианна Мур, Уилл Феррелл и Леброн Джеймс. Они продают мед из своих собственных садов под брендом Flamingo Estate по цене до 250 долларов за банк.

Меган Маркл украла идею принца Уильяма

В мире варенье Меган не стало первопроходцем. До нее это уже делал принц Уильям. В Великобритании продают клубничный джем Waitrose по цене 2,80 фунта стерлингов за банк.

Однако герцогиня все равно довольна своими решениями. Раньше она рассказывала, что очень вмотивирована развивать свою компанию.

"Меган считает название "American Riviera Orchard" идеальным. Она не может дождаться запуска веб-сайта. Это то, что она давно хотела сделать. Она рада поделиться своим стилем и вещами, которые ей нравятся", — рассказал инсайдер журнала People.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Известно, что супруга принца Гарри планирует также продавать книги рецептов, кухонную одежду, джемы и мармелады.

Напомним, принц Гарри снова проиграл суд, что произошло. Также он со своей супругой Меган Маркл провел выходные в шикарных апартаментах.

США
принц Гарри
Меган Маркл
королевская семья
Великобритания
известные бренды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю