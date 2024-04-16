Меган Маркл выпустила собственный бренд клубничного варенья

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Американская актриса и супруга принца Гарри Меган Маркл выпустила первый продукт своего бренда. Она отправила 50 банок клубничного варенья "акулам бизнеса".

О пишет Daily Mail .

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Меган Маркл представила коллекцию образа жизни American Riviera Orchard. Первым продуктом стало клубничное варенье. Она разослала 50 баночек влиятельным звездам. Одними из счастливчиков стали модельер Трейси Роббинс и аргентинская светская львица Дельфина Балкьер.

Они похвастались подарками в Instagram. На банке Трейси отмечено, что это "17 банка варенья из 50-ти".

Клубничное варенье Меган Маркл. Фото: instagram/Tracy Robbins

Создавать свой бренд продуктов питания стало трендом среди американских звезд. Среди них — Джулианна Мур, Уилл Феррелл и Леброн Джеймс. Они продают мед из своих собственных садов под брендом Flamingo Estate по цене до 250 долларов за банк.

Меган Маркл украла идею принца Уильяма

В мире варенье Меган не стало первопроходцем. До нее это уже делал принц Уильям. В Великобритании продают клубничный джем Waitrose по цене 2,80 фунта стерлингов за банк.

Однако герцогиня все равно довольна своими решениями. Раньше она рассказывала, что очень вмотивирована развивать свою компанию.

"Меган считает название "American Riviera Orchard" идеальным. Она не может дождаться запуска веб-сайта. Это то, что она давно хотела сделать. Она рада поделиться своим стилем и вещами, которые ей нравятся", — рассказал инсайдер журнала People.

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: Reuters

Известно, что супруга принца Гарри планирует также продавать книги рецептов, кухонную одежду, джемы и мармелады.

Напомним, принц Гарри снова проиграл суд, что произошло. Также он со своей супругой Меган Маркл провел выходные в шикарных апартаментах.