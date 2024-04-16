Принц Гаррі знову програв у суді — в якій справі

Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Reuters

Наприкінці лютого цього року принц Гаррі програв судовий позов проти МВС Великої Британії, яка не надала охорону ані йому, ані його дружині з дітьми. Адвокат герцога Сассекського подав апеляцію, втім вона нічого не змінила.

Про це повідомляє видання Hello.

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Герцог Сассекський програв свою початкову апеляцію на рішення Високого суду Лондону, яким відхилено оскарження щодо рішення змінити рівень його особистої безпеки під час його візиту до Великої Британії. Про це заявив речник суду.

39-річний принц Гаррі, який зараз проживає в Каліфорнії, подав до суду проти Міністерства внутрішніх справ через рішення Виконавчого комітету з питань захисту членів королівської родини та громадських діячів (Ravec). Попри те, що і він, і його дружина Меган Маркл склали виконання королівських обов'язків на початку 2020 року, герцог Сассекський наполягав на наданні його родині охорони.

Втім проблема виявилась в тому, що це здійснюється на гроші платників податків. У лютневому рішенні суддя Високого суду Пітер Лейн відхилив справу герцога та дійшов висновку, що підхід Ravec не був ірраціональним або процесуально несправедливим.

"Герцог просить не преференційного ставлення, а справедливого та законного застосування власних правил Ravec", — заявив адвокат принца Гаррі, чию апеляцію все ж таки відхилили.

Адвокат принца Гаррі у Великій Британії Девід Шерборн. Фото: Reuters

Промова принца Гаррі в суді

На одному з засідань вищого суду Лондону, молодший син Чарльза III пояснив, чому саме він подав позов проти МВС Сполученого Королівства.

"Велика Британія — мій дім. Велика Британія займає центральне місце в спадщині моїх дітей і є місцем, де я хочу, щоб вони почувалися як вдома так само як і там, де вони зараз живуть — у США. Цього не може статися, якщо їх неможливо тримати у безпеці, коли вони перебувають на території Великої Британії. Я не можу таким чином наражати свою дружину на небезпеку, і, враховуючи мій життєвий досвід, я не хочу без потреби наражати себе на небезпеку", — заявив тоді принц Гаррі.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кейт Міддлтон вперше після новини про рак вийшла в соціальні мережі. Також ми розповідали, що принц Гаррі та Меган Маркл провели ніч на розкішному курорті Палм-Біч у Флориді.