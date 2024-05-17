Що Меланія Трамп одягнула на випускний сина Беррона

Меланія Трамп з чоловіком (праворуч) та батьком. Фото: Reuters

Колишня перша леді США Меланія Трамп разом з чоловіком відвідала випускний їхнього 18-річного сина Беррона. Він закінчив середню школу в Оксбриджській академії у Вест-Палм-Біч (штат Флорида).

Про це повідомляє Page Six.

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Дональд Трамп та Меланія завітали до навчального закладу в компанії охорони. На урочисту церемонію 54-річна колишня перша леді США обрала дизайнерські речі від відомих будинків моди. Вона одягла чорну куртку Dior (5000 доларів) і білу спідницю-олівець від Michael Kors (990 доларів) із розрізом збоку.

Меланія доповнила свій образ капелюшком-катером Gucci (630 доларів), прикрашеним широкою чорною стрічкою. Дружина Дональда Трампа зібрала волосся в пучок і взула білі туфлі на підборах. Кандидат у президенти від Республіканської партії був у темно-синьому костюмі з білою сорочкою та синьою краваткою. Після цього зіркова пара поспілкувалась з викладачами та подякувала їм за роботу.

На церемонії також був присутній батько Меланії,Віктор Кнавс, який сидів поруч із дочкою в темному костюмі та сонцезахисних окулярах. Це вже вдруге за останні дні, коли дружина Дональда Трамп обрала Michael Kors. Зазначимо, це американський бренд одягу, який заснував Майкл Девід Корс.

Дональд та Меланія Трампи спілкуються з викладачами свого сина. Фото: Reuters

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