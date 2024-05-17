Что Мелания Трамп надела на выпускной сына Беррона

Мелания Трамп выбрала Gucci и Dior на выпускной сына
Бывшая первая леди США Мелания Трамп вместе с мужем посетила выпускной 18-летнего сына Беррона. Он окончил среднюю школу в Оксбриджской академии в Вест-Палм-Бич (штат Флорида).
Об этом сообщает Page Six.
Образ Мелании Трамп на выпускном сына
Дональд Трамп и Мелания посетили учебное заведение в компании охраны. На торжественную церемонию 54-летняя бывшая первая леди США выбрала дизайнерские вещи известных домов моды. Она надела черную куртку Dior (5000 долларов) и белую карандашную юбку от Michael Kors (990 долларов) с разрезом сбоку.
Мелания дополнила свой образ шляпкой-катером Gucci (630 долларов), украшенной широкой черной лентой. Жена Дональда Трампа собрала волосы в пучок и обула белые туфли на каблуке. Кандидат в президенты от Республиканской партии был в темно-синем костюме с белой рубашкой и синим галстуком. После этого звездная пара пообщалась с преподавателями и поблагодарила их за работу.
На церемонии также присутствовал отец Мелании, Виктор Кнавс, сидевший рядом с дочерью в темном костюме и солнцезащитных очках. Это уже второй раз за последние дни, когда жена Дональда Трамп выбрала Michael Kors. Это американский бренд одежды, который основал Майкл Дэвид Корс.
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