"Мене курвить" — зірка фільму "Довбуш" різко висловився про російськомовну молодь

Олексій Гнатковський у ролі Івана Довбуша. Фото: стопкадр із фільму "Довбуш", режисер Олесь Санін

Актор Олексій Гнатковський, який відомий за роллю в фільмі "Довбуш", негативно висловився щодо російськомовних дітей. Він вважає, що це неправильне виховання.

Олексій Гнатковський поділився думками в інтерв'ю Студентському телебаченню Прикарпатського національного університету імені Стефаника.

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Олексій Гнатковський. Фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Олексій Гнатковський відомий своїми патріотичними поглядами на питання мови. Він не припиняє пропагувати перехід російськомовних на українську мову. Актор вважає, що батьки мають говорити солов'їною і вчити цьому своїх дітей.

"Мене курвить, коли діти говорять російською мовою. І це не дітей провина, а їхніх батьків. Я чую багато відмазок "я не хочу переходити, бо не хочу коверкати українську мову". Тут навпаки. Треба коверкати, працювати над собою. Показувати приклад. Хто переходить з російської на українську мову, той буквально український герой — він веде за собою. Тим більше, якщо ти розумом дійшов, що це треба зробити, що це важливо зараз, що це на часі, то ти набагато більше зараз робиш для України, ніж ті, хто завжди говорив українською і нині б‘ють себе в груди", — сказав Гнатковський.

Нагадаємо, що нещодавно акторка популярного серіалу "Свати" Соня Стеценко, яка декілька сезонів грала онучку Женю, перейшла на українську мову.

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