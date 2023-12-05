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"Мене курвить" — зірка фільму "Довбуш" різко висловився про російськомовну молодь

5 грудня 2023 15:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
"Мене курвить" — зірка фільму "Довбуш" різко висловився про російськомовну молодь
Олексій Гнатковський у ролі Івана Довбуша. Фото: стопкадр із фільму "Довбуш", режисер Олесь Санін
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Олексій Гнатковський, який відомий за роллю в фільмі "Довбуш", негативно висловився щодо російськомовних дітей. Він вважає, що це неправильне виховання.

Олексій Гнатковський поділився думками в інтерв'ю Студентському телебаченню Прикарпатського національного університету імені Стефаника.

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Олексій Гнатовський
Олексій Гнатковський. Фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Олексій Гнатковський відомий своїми патріотичними поглядами на питання мови. Він не припиняє пропагувати перехід російськомовних на українську мову. Актор вважає, що батьки мають говорити солов'їною і вчити цьому своїх дітей.  

"Мене курвить, коли діти говорять російською мовою. І це не дітей провина, а їхніх батьків. Я чую багато відмазок "я не хочу переходити, бо не хочу коверкати українську мову". Тут навпаки. Треба коверкати, працювати над собою. Показувати приклад. Хто переходить з російської на українську мову, той буквально український герой — він веде за собою. Тим більше, якщо ти розумом дійшов, що це треба зробити, що це важливо зараз, що це на часі, то ти набагато більше зараз робиш для України, ніж ті, хто завжди говорив українською і нині б‘ють себе в груди", — сказав Гнатковський. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Соля (@_s.danyliuk_)

Нагадаємо, що нещодавно акторка популярного серіалу "Свати" Соня Стеценко, яка декілька сезонів грала онучку Женю, перейшла на українську мову.

Раніше ми писали, хто з акторів серіалу "Школа" залишився в Україні.

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