"Меня бесит" — звезда фильма "Довбуш" резко высказался о русскоязычной молодежи
Актер Алексей Гнатовский, известный по роли в фильме "Довбуш", отрицательно высказался по отношению к русскоязычным детям. Он считает, что это неправильное воспитание.
Алексей Гнатовский поделился мнением в интервью Студенческому телевидению национального университета Прикарпатья имени Стефаника.
Актер считает, что время русского языка истекло
Алексей Игнатовский известен своими патриотическими взглядами на вопросы языка. Он не перестает пропагандировать переход русскоговорящих на украинский язык. Актер считает, что родители должны говорить соловьиной и учить этому своих детей.
"Меня курит, когда дети говорят на русском языке. И это не детей вина, а их родителей. Я слышу много отмазок "я не хочу переходить, потому что не хочу коверкать украинский язык". Здесь наоборот. Надо коверкать, работать над собой. Показывать пример. Кто переходит с русского на украинский язык, тот буквально украинский герой — он ведет за собой… Тем более, если ты умом пришел, что это нужно сделать, что это важно сейчас, что это ко времени, то ты гораздо больше сейчас делаешь для Украины , чем те, кто всегда говорил по-украински и сейчас бьют себя в грудь", — сказал Игнатовский.
Напомним, что недавно актриса популярного сериала "Сваты" Соня Стеценко , которая несколько сезонов играла внучку Женю, перешла на украинский язык.
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