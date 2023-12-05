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"Меня бесит" — звезда фильма "Довбуш" резко высказался о русскоязычной молодежи

5 декабря 2023 15:07
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
"Меня бесит" — звезда фильма "Довбуш" резко высказался о русскоязычной молодежи
Алексей Гнатовский в роли Ивана Довбуша. Фото: стопкадр из фильма "Довбуш", режиссер Олесь Санин
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Алексей Гнатовский, известный по роли в фильме "Довбуш", отрицательно высказался по отношению к русскоязычным детям. Он считает, что это неправильное воспитание.

Алексей Гнатовский поделился мнением в интервью Студенческому телевидению национального университета Прикарпатья имени Стефаника.

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Алексей Игнатовский
Алексей Игнатовский. Фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Алексей Игнатовский известен своими патриотическими взглядами на вопросы языка. Он не перестает пропагандировать переход русскоговорящих на украинский язык. Актер считает, что родители должны говорить соловьиной и учить этому своих детей.

"Меня курит, когда дети говорят на русском языке. И это не детей вина, а их родителей. Я слышу много отмазок "я не хочу переходить, потому что не хочу коверкать украинский язык". Здесь наоборот. Надо коверкать, работать над собой. Показывать пример. Кто переходит с русского на украинский язык, тот буквально украинский герой — он ведет за собой… Тем более, если ты умом пришел, что это нужно сделать, что это важно сейчас, что это ко времени, то ты гораздо больше сейчас делаешь для Украины , чем те, кто всегда говорил по-украински и сейчас бьют себя в грудь", — сказал Игнатовский.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Соля (@_s.danyliuk_)

Напомним, что недавно актриса популярного сериала "Сваты" Соня Стеценко , которая несколько сезонов играла внучку Женю, перешла на украинский язык.

Ранее мы писали, кто из актеров сериала "Школа" остался в Украине.

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