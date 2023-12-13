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Мне скрывать нечего — Елена Кравец заявила о закрытии своей скандальной программы

13 декабря 2023 09:24
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Мне скрывать нечего — Елена Кравец заявила о закрытии своей скандальной программы
Телеведущая Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Телеведущая и звезда "Женского Квартала" Елена Кравец после громкого скандала о том, что получила из государственного бюджета более 30 миллионов гривен на создание авторского проекта "Тихий вечер", ответила на критику. Звезда отметила, что история освещается в манипулятивном свете.

Об этом стало известно социальной сети Кравец.

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По словам Елены, средства, о которых идет речь, были выделены каналу на съемки программы в 2023 году. Но в 2024 году проект выходить не будет.

 

Телеведущая Елена Кравец о скандале вокруг своего проекта. Фото: instagram.com/lennykravets/

"Из-за того, что канал "Дом" отчитывался на сайте Прозорро об уменьшившейся финальной смете, произошло новое информационное проявление и повод для манипуляций с этой новостью. Я являюсь только лицом и ведущей программы. Я работаю за зарплату, с которой плачу налоги и не отвечаю за распределение средств и финансирование каких-либо проектов канала", — сказала ведущая.

Кравец заявила, что за этот год у нее в студии были военные, волонтеры, культурные деятели, политики, герои этой войны — все, кто сейчас стоит на страже жизни страны и каждого из нас.

"Я знакомила украинцев именно с такими, светлыми и сильными людьми, мотивируя себя и всех нас останавливаться, работать и главное — поддерживать друг друга, даже в самые трудные времена. И если нам это удалось хотя бы наполовину — считаю нашу миссию выполненной. Потому что врагу очень нужна наша грызня, травля и разочарование друг в друге, чтобы из-за разочарования в ближнем мы почувствовали отчаяние в победе света над всей этой грязью", — сказала Кравец.

Елена призвала фолловеров проверять информацию.

"Мне скрывать нечего, поэтому я не боюсь этого ливня и буду в дальнейшем жить свою жизнь и делать то, во что верю и что нужно людям", — говорит ведущая.

Напомним, Ефросинина впервые прокомментировала свое интервью с Тринчер.

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