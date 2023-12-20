Мерайя Керрі на тлі чуток про розставання із коханим вигуляла ультраміні

Співачка Мерайя Керрі. Фото: Splashnews.com

Співачка Мерайя Кері вразила модним виходом під час своєї щорічної різдвяної поїздки в Аспен. Зірка, засвітила білосніжне вбрання на гірськолижному курорті Колорадо.

Про це пише Daily Mail.

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54-річна артистка продемонструвала яскравий ансамбль зі спідниці в стилі пачки та білої пухової куртки від Prada за 2500 доларів. З нею на екскурсії не було її хлопця, з яким вони разом сім років, 40-річного Браяна Танаки. Він починав як один із її резервних танцюристів.

Мерайя Керрі. Фото: Splashnews.com

Співачка Мерайя Керрі з прихильницею. Фото: BACKGRID

Співачка Мерайя Керрі. Фото: Splashnews.com

Незважаючи на те, що Браян був з артисткою в попередніх поїздках в Аспен, його не було видно цього разу.

У ЗМІ ходять чутки, що Брайан і Мерайя розсталися. Джерело підтвердило People, що Браян не їздив до Аспена з Мерайєю цього місяця, порушивши різдвяну традицію, якої він дотримувався роками.

Браяна та Мерайю не бачили разом із березня.

Тим часом Браян майже цілий рік не з’являвся на сторінці Мерайї в Instagram — його остання поява там приурочена до Дня подарунків 2022 року. Фанати швидко помітили, що Брайана також не бачили з Мерайєю, коли вона цього року їздила в різдвяний тур. У минулі роки шанувальники бачили Брайана за танцями на сцені під час святкових шоу Mariah's Yuletide, але цього святкового сезону його не було. Браян і Мерайя знайомі з 2006 року, коли він був одним із резервних танцюристів у її турі Adventures Of Mimi.

Раніше Мерайя розлучилася з коміком Ніком Кенноном, з яким у неї є 12-річні близнюки Монро і Мароккан. Після розриву з Ніком Мерайя була заручена з австралійським мільярдером Джеймсом Пекером, з яким розбіглася у 2016 році.

Пізніше в 2016 році вона познайомилася з Брайаном, і, за винятком короткого розриву в 2017 році, вони залишалися разом аж до цьогорічних чуток про розставання.

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