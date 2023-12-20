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Мэрайя Кэрри на фоне слухов о расставании с возлюбленным выгуляла ультра мини

20 декабря 2023 17:54
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Мэрайя Кэрри на фоне слухов о расставании с любимым выгуляла ультрамини
Певица Мэрайя Керри. Фото: Splashnews.com
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Мэрайя Кэри поразила модным выходом во время своей ежегодной рождественской поездки в Аспен. Звезда, засветила белый наряд на горнолыжном курорте Колорадо.

Об этом пишет Daily Mail.

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54-летняя артистка продемонстрировала яркий ансамбль из юбки в стиле пачки и белой пуховой куртки от Prada за 2500 долларов. С ней на экскурсии не было ее парня, с которым они вместе семь лет, 40-летнего Брайана Танаки. Он начинал как один из ее запасных танцоров.

 

Мэрайя Кэрри. Фото: Splashnews.com
Мэрайя Кэрри. Фото: Splashnews.com

 

Певица Мерайя Керри с поклонницей. Фото: BACKGRID
Певица Мерайя Керри с поклонницей. Фото: BACKGRID

 

Певица Мэрайя Керри. Фото: Splashnews.com
Певица Мэрайя Керри. Фото: Splashnews.com

Несмотря на то, что Брайан был с артисткой в предыдущих поездках в Аспен, его не было видно на этот раз.

В СМИ ходят слухи, что Брайан и Мерайя расстались. Источник подтвердил People, что Брайан не ездил в Аспен с Мерайей в этом месяце, нарушив рождественскую традицию, которой он придерживался годами.

Брайана и Мерайю не видели вместе с марта.

Между тем Брайан почти год не появлялся на странице Мерайи в Instagram — его последнее появление там приурочено ко Дню подарков 2022 года. Фанаты быстро заметили, что Брайана тоже не видели с Мерайей, когда она в этом году ездила в рождественский тур. В прошлые годы поклонники видели Брайана, танцующим на сцене во время праздничных шоу Mariah's Yuletide, но в этом праздничном сезоне его не было. Брайан и Мерайя знакомы с 2006 года, когда он был одним из танцоров в ее туре Adventures Of Mimi.

Ранее Мэрайя развелась с комиком Ником Кэнноном, с которым у нее есть 12-летние близнецы Монро и Мароккан. После разрыва с Ником Мерайя была обручена с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером, с которым разбежалась в 2016 году.

 

Позже в 2016 году она познакомилась с Брайаном, и, за исключением короткого разрыва в 2017 году, они оставались вместе вплоть до слухов о расставании.

Напомним, дочь Моники Белуччи примерила образ девушки из атомного города.

Ранее роскошная Ксения Мишина в соблазнительном платье обнажила подтянутую фигуру.

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