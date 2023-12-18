Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Донька Моніки Белуччі приміряла образ дівчини з атомного міста arrow

Донька Моніки Белуччі приміряла образ дівчини з атомного міста

18 грудня 2023 10:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Донька Моніки Белуччі приміряла образ дівчини з атомного міста
Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, Дєва, знялась в оригінальній фотосесії. Красуня приміряла різні кольори волосся та футуристичне вбрання.

Знімки модель запостила у соцмережі.

Читайте також:

Ефектна фотосесія Дєви Кассель

Донька акторів позувала у яскравому образі, демонструючи струнку фігуру. Світлини красуня підписала: "Почуваюся, як дівчина з атомного міста".

Раніше Дєва розповіла світло на свої стосунки з батьками та те, як вони сприяли її кар’єрі в індустрії.

 

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

 

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

 

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

 

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

"Вони навчили мене завжди дивитися вперед, завжди захищати себе, завжди бути доброю і завжди дивуватися. Є набагато більше, але справа в тому, що вони навчили мене поводитися з несподіваними ситуаціями і жити за своїми правилами, завжди поважаючи людей і середовище, в якому я перебуваю. Я пам’ятаю, як переглядала величезні книжки моєї мами про моду, які вона зберігала вдома, скільки себе пам’ятаю. Все було дуже витонченим і красивим. Я знала, що хотіла би працювати в цій галузі в якийсь момент свого життя, але я точно не очікувала, що мені вона настільки сподобається і зароблятиму нею на життя", — говорить модель.

Дєва будує кар'єру акторки, але, за словами дівчини, вона не планувала йти в кіно.

"Я справді не хотіла бути акторкою більшу частину свого дитинства. Це те, про що всі постійно запитували мене в дитинстві, і це дійсно відштовхнуло мене від цієї кар’єри. "Однак з часом мене все більше цікавить кінематографічна індустрія, люди та досвід, який вона може запропонувати", — коментує красуня.

Нагадаємо, Ксенія Мішина у спокусливій сукні оголила підтягнуту фігуру.

Раніше племінниці принцеси Діани у гламурних сукнях знялись для Vogue.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі