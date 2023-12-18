Донька Моніки Белуччі приміряла образ дівчини з атомного міста

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

Донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, Дєва, знялась в оригінальній фотосесії. Красуня приміряла різні кольори волосся та футуристичне вбрання.

Знімки модель запостила у соцмережі.

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Донька акторів позувала у яскравому образі, демонструючи струнку фігуру. Світлини красуня підписала: "Почуваюся, як дівчина з атомного міста".

Раніше Дєва розповіла світло на свої стосунки з батьками та те, як вони сприяли її кар’єрі в індустрії.

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

Донька Моніки Белуччі Дєва Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/

"Вони навчили мене завжди дивитися вперед, завжди захищати себе, завжди бути доброю і завжди дивуватися. Є набагато більше, але справа в тому, що вони навчили мене поводитися з несподіваними ситуаціями і жити за своїми правилами, завжди поважаючи людей і середовище, в якому я перебуваю. Я пам’ятаю, як переглядала величезні книжки моєї мами про моду, які вона зберігала вдома, скільки себе пам’ятаю. Все було дуже витонченим і красивим. Я знала, що хотіла би працювати в цій галузі в якийсь момент свого життя, але я точно не очікувала, що мені вона настільки сподобається і зароблятиму нею на життя", — говорить модель.

Дєва будує кар'єру акторки, але, за словами дівчини, вона не планувала йти в кіно.

"Я справді не хотіла бути акторкою більшу частину свого дитинства. Це те, про що всі постійно запитували мене в дитинстві, і це дійсно відштовхнуло мене від цієї кар’єри. "Однак з часом мене все більше цікавить кінематографічна індустрія, люди та досвід, який вона може запропонувати", — коментує красуня.

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