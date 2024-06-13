Тіна Кароль вразила спокусливою сукнею та мереживними рукавичками — відео

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Популярна співачка Тіна Кароль вкотре вразила спокусливим образом. Вона приміряла корсетну сукню з чорного мережива, яка ідеально підкреслила її витончену фігуру.

Відео зірка виклала в Instagram.

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Українська співачка Тіна Кароль приміряла новий образ під свій трек "Стерва". Вона з'явилась перед прихильниками у чорній корсетній сукні та в мереживних рукавичках до ліктя. Образ доповнила стримана зачіска — високий хвіст та фірмові червоні губи.

"Режим стерви ввімкнено. А коли свій вмикаєш ти?" — підписала спокусливе відео зірка.

Нагадаємо, Тіна Кароль нещодавно показала, який має вигляд її тіло без одягу. Також вона розповіла, чому її син навчається закордоном.