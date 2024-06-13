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Мережево і корсетне міні — Тіна Кароль перевтілилась у "жінку-стерву"

13 червня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Тіна Кароль вразила спокусливою сукнею та мереживними рукавичками — відео
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Популярна співачка Тіна Кароль вкотре вразила спокусливим образом. Вона приміряла корсетну сукню з чорного мережива, яка ідеально підкреслила її витончену фігуру.

Відео зірка виклала в Instagram.

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Українська співачка Тіна Кароль приміряла новий образ під свій трек "Стерва". Вона з'явилась перед прихильниками у чорній корсетній сукні та в мереживних рукавичках до ліктя. Образ доповнила стримана зачіска  — високий хвіст та фірмові червоні губи.

"Режим стерви ввімкнено. А коли свій вмикаєш ти?" — підписала спокусливе відео зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Нагадаємо, Тіна Кароль нещодавно показала, який має вигляд її тіло без одягу. Також вона розповіла, чому її син навчається закордоном.

Тіна Кароль
сукня
українські зірки
пісня
мода
співачка

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