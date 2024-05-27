Тіна Кароль висловилась про навчання сина Веніаміна у Великій Британії

Співачка Тіна Кароль з сином Веніаміном. Фото: Instagram/tina_karol

Співачка Тіна Кароль опублікувала нове відео, в якому відповіла на деякі запитання від шанувальників. Одне з них стосувалось її 15-річного сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Тіни Кароль.

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В 39-річної артистки запитали, як справи в Веніаміна. Кароль зазначила, що її син зараз складає іспити у навчальному закладі. За словами Тіни, вони дуже складні.

"Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що я в ній. У нього багато мов. Він знає, крім української, англійську, французьку та іспанську. І всіма мовами я хочу, щоб він розмовляв вільно", — розповіла Кароль.

Син співачки живе та навчається у Великій Британії із семирічного віку. Раніше Кароль розповідала, що Веніаміном там опікується українська родина. Його батько, продюсер Євген Огір, помер від онкології, коли хлопцю було лише чотири роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що участь Тіни Кароль у "Євробаченні-2006" закінчилась для неї величезним кредитом. Також ми розповідали, як Тіна Кароль на початку кар’єри не змогла потрапити до складу дівочої групи.