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Тіна Кароль висловилась про навчання сина за кордоном

27 травня 2024 07:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тіна Кароль висловилась про навчання сина Веніаміна у Великій Британії
Співачка Тіна Кароль з сином Веніаміном. Фото: Instagram/tina_karol
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Тіна Кароль опублікувала нове відео, в якому відповіла на деякі запитання від шанувальників. Одне з них стосувалось її 15-річного сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Тіни Кароль. 

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В 39-річної артистки запитали, як справи в Веніаміна. Кароль зазначила, що її син зараз складає іспити у навчальному закладі. За словами Тіни, вони дуже складні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що я в ній. У нього багато мов. Він знає, крім української, англійську, французьку та іспанську. І всіма мовами я хочу, щоб він розмовляв вільно", — розповіла Кароль.

Син співачки живе та навчається у Великій Британії із семирічного віку. Раніше Кароль розповідала, що Веніаміном там опікується українська родина. Його батько, продюсер Євген Огір, помер від онкології, коли хлопцю було лише чотири роки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Нагадаємо, раніше ми писали, що участь Тіни Кароль у "Євробаченні-2006" закінчилась для неї величезним кредитом. Також ми розповідали, як Тіна Кароль на початку кар’єри не змогла потрапити до складу дівочої групи.

діти
Тіна Кароль
навчання
українські зірки

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