Тина Кароль поразила соблазнительным платьем и кружевными перчатками.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль в очередной раз поразила соблазнительным образом. Она примеряла корсетное платье из черного кружева, которое идеально подчеркнуло ее утонченную фигуру.

Видео звезда выложила в Instagram.

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Украинская певица Тина Кароль примерила новый образ под свой трек "Стерва". Она появилась перед поклонниками в черном корсетном платье и в кружевных перчатках до локтя. Образ дополнила сдержанная прическа — высокий хвост и красные губы.

"Режим стервы включен. А когда свой включаешь ты?" — подписала соблазнительное видео звезда.

Напомним, Тина Кароль недавно показала, как выглядит ее тело без одежды. Также она рассказала, почему ее сын учится за границей.