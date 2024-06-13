Тина Кароль поразила соблазнительным платьем и кружевными перчатками.

Кружево и корсетное мини — Тина Кароль превратилась в "женщину-стерву"
Популярная певица Тина Кароль в очередной раз поразила соблазнительным образом. Она примеряла корсетное платье из черного кружева, которое идеально подчеркнуло ее утонченную фигуру.
Видео звезда выложила в Instagram.
Тина Кароль обольщает фанатов в соцсетях
Украинская певица Тина Кароль примерила новый образ под свой трек "Стерва". Она появилась перед поклонниками в черном корсетном платье и в кружевных перчатках до локтя. Образ дополнила сдержанная прическа — высокий хвост и красные губы.
"Режим стервы включен. А когда свой включаешь ты?" — подписала соблазнительное видео звезда.
Напомним, Тина Кароль недавно показала, как выглядит ее тело без одежды. Также она рассказала, почему ее сын учится за границей.
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