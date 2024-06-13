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Кружево и корсетное мини — Тина Кароль превратилась в "женщину-стерву"

13 июня 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Тина Кароль поразила соблазнительным платьем и кружевными перчатками.
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Популярная певица Тина Кароль в очередной раз поразила соблазнительным образом. Она примеряла корсетное платье из черного кружева, которое идеально подчеркнуло ее утонченную фигуру.

Видео звезда выложила в Instagram.

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Украинская певица Тина Кароль примерила новый образ под свой трек "Стерва". Она появилась перед поклонниками в черном корсетном платье и в кружевных перчатках до локтя. Образ дополнила сдержанная прическа — высокий хвост и красные губы.

"Режим стервы включен. А когда свой включаешь ты?" — подписала соблазнительное видео звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Напомним, Тина Кароль недавно показала, как выглядит ее тело без одежды. Также она рассказала, почему ее сын учится за границей.

Тина Кароль
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