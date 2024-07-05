Рейтинг Metacritic у 2024 році — п'ять найгірших фільмів

Metacritic оголосив п'ять найгірших фільмів 2024 року
Цьогоріч у рейтинг найжахливіших фільмів за версією Metacritic потрапили жахи, мультик та дороговартісна стрічка, яка себе не виправдала.
Новини.LIVE розкажуть вам про кінороботи, на які не варто витрачати свій час.
Уявний друг
Рейтинг: 34
За сюжетом, жінка переїжджає до будинку свого дитинства зі своєю маленькою падчеркою, і дівчинка знаходить опудало ведмедя, грається з ним і ставиться до нього, як до уявного друга. Однак відбувається щось зловісне, і ведмідь виявляється чимось більшим, ніж звичайною іграшкою
На думку критиків, стрічка вийшла занадто прісною.
Ґарфілд у кіно
Рейтинг: 31
На легендарного рудого кота Ґарфілда чекає несподівана пригода. Після випадкової зустрічі зі своїм давно загубленим батьком — він і його друг Оді змушені залишити безтурботне життя та відправитися у шалену мандрівку
Багато критиків зазначають, що фільм не захоплюючий, а його сюжет складний і недоцільний.
Басейнар / Poolman
Рейтинг: 29
Кріс Пайн грає лос-анджелеського мешканця, який під час чищення басейнів виявляє тіньову бізнес-угоду і хоче прибрати корумпованого політика та жадібного орендодавця.
На думку кінокритиків, фільм не влучив у ціль, і це одна із з найгірших стрічок в кіноіндустрії.
Вінні-Пух: Кров і мед 2
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Рейтинг: 28
Не бажаючи більше жити в тіні, Вінні-Пух, П'ятачок, Сова і Тигр вирушають на полювання до містечка Ешдаун, залишаючи за собою кривавий слід смертей і хаосу.
Більшість експертів розкритикували його сюжет та вважають його бридким, а не страшним.
"Мадам Павутина"
Рейтинг: 26
У фільмі, що відбувається у всесвіті "Людини-павука" від Sony, парамедик з Нью-Йорка отримує надприродні здібності. Під час своїх пригод вона знайомиться з іншими людьми, які також мають надздібності. Їм доводиться боротися з суперлиходієм.
Чому критики забракували його: Фільм неймовірно поганий і дуже намагається вписатися у версію MCU від Sony.
Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома орієнтовна дата прем’єри третьої частини фільму "Дюна". Також ми розповідали, який мультик став першим мільярдером світового прокату у 2024 році.
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