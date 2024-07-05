Рейтинг Metacritic у 2024 році — п'ять найгірших фільмів

Глядачі у кінотеатрі. Ілюстративне фото: Freepik

Цьогоріч у рейтинг найжахливіших фільмів за версією Metacritic потрапили жахи, мультик та дороговартісна стрічка, яка себе не виправдала.

Новини.LIVE розкажуть вам про кінороботи, на які не варто витрачати свій час.

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Уявний друг

Рейтинг: 34

За сюжетом, жінка переїжджає до будинку свого дитинства зі своєю маленькою падчеркою, і дівчинка знаходить опудало ведмедя, грається з ним і ставиться до нього, як до уявного друга. Однак відбувається щось зловісне, і ведмідь виявляється чимось більшим, ніж звичайною іграшкою

На думку критиків, стрічка вийшла занадто прісною.

Ґарфілд у кіно

Рейтинг: 31

На легендарного рудого кота Ґарфілда чекає несподівана пригода. Після випадкової зустрічі зі своїм давно загубленим батьком — він і його друг Оді змушені залишити безтурботне життя та відправитися у шалену мандрівку

Багато критиків зазначають, що фільм не захоплюючий, а його сюжет складний і недоцільний.

Басейнар / Poolman

Рейтинг: 29

Кріс Пайн грає лос-анджелеського мешканця, який під час чищення басейнів виявляє тіньову бізнес-угоду і хоче прибрати корумпованого політика та жадібного орендодавця.

На думку кінокритиків, фільм не влучив у ціль, і це одна із з найгірших стрічок в кіноіндустрії.

Вінні-Пух: Кров і мед 2

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Рейтинг: 28

Не бажаючи більше жити в тіні, Вінні-Пух, П'ятачок, Сова і Тигр вирушають на полювання до містечка Ешдаун, залишаючи за собою кривавий слід смертей і хаосу.

Більшість експертів розкритикували його сюжет та вважають його бридким, а не страшним.

"Мадам Павутина"

Рейтинг: 26

У фільмі, що відбувається у всесвіті "Людини-павука" від Sony, парамедик з Нью-Йорка отримує надприродні здібності. Під час своїх пригод вона знайомиться з іншими людьми, які також мають надздібності. Їм доводиться боротися з суперлиходієм.

Чому критики забракували його: Фільм неймовірно поганий і дуже намагається вписатися у версію MCU від Sony.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома орієнтовна дата прем’єри третьої частини фільму "Дюна". Також ми розповідали, який мультик став першим мільярдером світового прокату у 2024 році.