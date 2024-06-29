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В Голлівуді натякнули на дату виходу третьої Дюни

29 червня 2024 21:40
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Стас Кожушко
Редактор
Вперше озвучили приблизну дату виходу фільму "Дюна 3"
Творча група франшизи "Дюна". Фото: Instagram/warnerbrosme
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Кінокомпанія Warner Bros. запланувала вихід нової стрічки франко-канадського режисера Дені Вільнева. В мережі подейкують, що йдеться про франшизу "Дюна"

Про це повідомляє видання Deadline.

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Вихід нового фільму Дені Вільнева

За словами джерел у студії, керівники Warner Bros. та Legendary сподіваються, що до грудня 2026 року буде закінчено роботу над третьою частиною "Дюни" і відбудеться гучна прем’єра. Завершальна стрічка популярної трилогії у розробці з квітня цього року. Зараз 56-річний режисер зайнятий сценарієм, а продюсери укладають угоди з акторами.

Третій фільм знімають за книгою Френка Герберта "Месія Дюни". Події відбуваються через 12 років після того, як Пол зайняв престол імператора. Напередодні Вільнев зізнавався: у вже знає, що покаже на екрані, але не розкрив подробиць. 

Друга частина франшизи вийшла в прокат 28 лютого та зібрала у світовому прокаті понад 711 млн доларів (з яких 282 млн доларів в кінотеатрах США). Бюджет стрічки склав 190 млн доларів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що британський режисер Гай Річі визначився, хто з зірок зіграє батьків Шерлока Холмса в його новому серіалі. Також ми розповідали, що співачка Злата Огнєвіч випустила саундтрек до фільму-помсти "Конотопська відьма".

кіно
Голлівуд
кінотеатри
Дюна

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