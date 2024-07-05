Рейтинг Metacritic в 2024 году — пять худших фильмов

Metacritic объявил пять худших фильмов 2024 года
В этом году в рейтинг самых ужасных фильмов по версии Metacritic попали ужасы, мультик и дорогостоящая лента, которая себя не оправдала.
Новини.LIVE расскажут вам о киноработах, на которые не стоит тратить свое время.
Воображаемый друг
Рейтинг: 34
По сюжету, женщина переезжает в дом своего детства со своей маленькой падчерицей, и девочка находит чучело медведя, играет с ним и относится к нему, как к воображаемому другу. Однако происходит что-то зловещее, и медведь оказывается чем-то большим, чем обычной игрушкой
По мнению критиков, лента получилась слишком пресной.
Гарфилд в кино
Рейтинг: 31
Легендарного рыжего кота Гарфилда ждет неожиданное приключение. После случайной встречи со своим давно потерянным отцом — он и его друг Оди вынуждены оставить беззаботную жизнь и отправиться в безумное путешествие
Многие критики отмечают, что фильм не увлекательный, а его сюжет сложен и нецелесообразен.
Бассейнар / Poolman
Рейтинг: 29
Крис Пайн играет лос-анджелесского жителя, который во время чистки бассейнов проявляет теневое бизнес-соглашение и хочет убрать коррумпированного политика и жадного арендодателя.
По мнению кинокритиков, фильм не попал в цель, и это одна из самых плохих лент в киноиндустрии.
Винни-Пух: Кровь и мед 2
Внимание! Видео содержит чувствительные и устрашающие кадры. 18+
Рейтинг: 28
Не желая больше жить в тени, Винни-Пух, Пятачок, Сова и Тигр отправляются на охоту в городок Эшдаун, оставляя за собой кровавый след смертей и хаоса.
Большинство экспертов раскритиковали его сюжет и считают его гадким, а не страшным.
"Мадам Паутина"
Рейтинг: 26
В фильме, происходящем во вселенной "Человека-паука" от Sony, парамедик из Нью-Йорка получает сверхъестественные способности. Во время своих приключений она знакомится с другими людьми, также имеющими сверхспособности. Им приходится бороться с супер злодеем.
Почему критики забраковали его: Фильм невероятно плох и очень пытается вписаться в версию MCU от Sony.
Напомним, ранее мы писали, что стала известна ориентировочная дата премьеры третьей части фильма "Дюна". Также мы говорили, какой мультик стал первым миллиардером мирового проката в 2024 году.
Читайте Новини.LIVE!