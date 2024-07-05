Рейтинг Metacritic в 2024 году — пять худших фильмов

Зрители в кино. Иллюстративное фото: Freepik

В этом году в рейтинг самых ужасных фильмов по версии Metacritic попали ужасы, мультик и дорогостоящая лента, которая себя не оправдала.

Новини.LIVE расскажут вам о киноработах, на которые не стоит тратить свое время.

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Воображаемый друг

Рейтинг: 34

По сюжету, женщина переезжает в дом своего детства со своей маленькой падчерицей, и девочка находит чучело медведя, играет с ним и относится к нему, как к воображаемому другу. Однако происходит что-то зловещее, и медведь оказывается чем-то большим, чем обычной игрушкой

По мнению критиков, лента получилась слишком пресной.

Гарфилд в кино

Рейтинг: 31

Легендарного рыжего кота Гарфилда ждет неожиданное приключение. После случайной встречи со своим давно потерянным отцом — он и его друг Оди вынуждены оставить беззаботную жизнь и отправиться в безумное путешествие

Многие критики отмечают, что фильм не увлекательный, а его сюжет сложен и нецелесообразен.

Бассейнар / Poolman

Рейтинг: 29

Крис Пайн играет лос-анджелесского жителя, который во время чистки бассейнов проявляет теневое бизнес-соглашение и хочет убрать коррумпированного политика и жадного арендодателя.

По мнению кинокритиков, фильм не попал в цель, и это одна из самых плохих лент в киноиндустрии.

Винни-Пух: Кровь и мед 2

Внимание! Видео содержит чувствительные и устрашающие кадры. 18+

Рейтинг: 28

Не желая больше жить в тени, Винни-Пух, Пятачок, Сова и Тигр отправляются на охоту в городок Эшдаун, оставляя за собой кровавый след смертей и хаоса.

Большинство экспертов раскритиковали его сюжет и считают его гадким, а не страшным.

"Мадам Паутина"

Рейтинг: 26

В фильме, происходящем во вселенной "Человека-паука" от Sony, парамедик из Нью-Йорка получает сверхъестественные способности. Во время своих приключений она знакомится с другими людьми, также имеющими сверхспособности. Им приходится бороться с супер злодеем.

Почему критики забраковали его: Фильм невероятно плох и очень пытается вписаться в версию MCU от Sony.

Напомним, ранее мы писали, что стала известна ориентировочная дата премьеры третьей части фильма "Дюна". Также мы говорили, какой мультик стал первым миллиардером мирового проката в 2024 году.