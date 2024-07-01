Мультфільм "Думками навиворіт 2" став першим мільярдером 2024 року

Глядачі в одному з кінотеатрів. Фото: Pexels

Перша стрічка змогла подолати позначку в один мільярд доларів у світовому прокаті 2024 року. Це вдалось анімаційному проєкту від Walt Disney Pictures та Pixar Animation Studios.

Про це повідомляє Deadline.

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Перший мільярдер світового прокату 2024 року

Мультфільм "Думками навиворіт 2" вийшов на великі кіноекрани 14 червня і вже до кінця місяця зміг зібрати понад один мільярд доларів. При чому у кінотеатрах США анімаційна стрічка має рекордні 469 млн доларів. Бюджет мультфільму склав 200 млн доларів.

Касові збори мультфільму "Думками навиворіт 2" на 30 червня 2024 року. Скриншот: Box Office Mojo

Стрічка "Думками навиворіт 2" встановила й інший рекорд — зібрала у світовому прокаті один мільярд доларів швидше за будь-який інший мультфільм в історії. На це проєкту Disney Pictures та Pixar Animation Studios знадобилось 16 днів.

Попередньому анімаційному рекордсмену, мультфільму "Крижане серце 2", який вийшов у прокат у 2019 році, на це знадобилось 25 днів. Лише 12 анімаційних фільмів в історії кінематографа змогли перетнути планку в мільярд доларів касових зборів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стала відома орієнтовна дата прем’єри третьої частини фільму "Дюна". Також ми розповідали, що телеведуча Катерина Осадча стала акторкою дубляжу продовження хітового мультфільму "Нікчемний я".