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Меценат Гарік Корогодський хоче балотуватися на пост мера Києва — навіщо це йому

15 травня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Бізнесмен Гарік Корогодський хоче стати мером Києва — чому він так вирішив
Український бізнесмен Гарік Корогодський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український меценат, бізнесмен і блогер Гарік Корогодський дав інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну. Власник ТРЦ Dream у Києві зізнався, що планує балотуватися на пост мера столиці, і пояснив, чому він раптом вирішив це робити.

Інтерв’ю з Гаріком Корогодським Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Гарік Корогодський про балотування на пост мера Києва

Відомий український бізнесмен планує балотуватися на посаду мера Києва, адже він вважає, що повинен повернути борг. Гарік Корогодський пояснив, за що він винен українській столиці і чому саме він хоче спробувати себе на пост мера Києва.

"Я вважаю, що я маю спробувати, бо для мене це історія не про заробіток і владу, для мене це як повернути борг, бо я винен Києву. Я тут народився, в мене дружина з Києва, хоча я одружився в Москві, я — син свого міста, я люблю своє місто, місто любить мене, я тут заробив гроші, я тут прожив більшу частину життя, я тут щасливий. Я винен Києву. У мене є сили, здоров’я і вміння", — заявив Гарік Корогодський.

Гарик Корогодский
Меценат Гарік Корогодський під час інтерв'ю зі Славою Дьоміним. Фото: скриншот з YouTube

Меценат, який має два громадянства, українське та ізраїльське, пообіцяв попрощатися з другим паспортом. Гарік наголосив, що у разі виграшу виборів він одразу ж відмовляється від громадянства Ізраїля.

"Я залишу друге громадянство. Це буде моя обіцянка, я його просто покладу. Я виграв вибори — я написав заяву, що я виходжу з ізраїльського громадянства", — пообіцяв український меценат і бізнесмен.

Заява Гаріка Корогодського щодо виборів мера Києва

На початку березня цього року український меценат заявив, що він йде на вибори київського голови. Тоді він пояснив, чому хоче піти на пост мера Києва. 

"Я йду, тому що я хочу робити великі справи. Будь-який мер, менеджер великого міста може покращити життя, покращити екологію, він може збільшити тривалість життя… Я — чистий менеджер", — наголосив Гарік Корогодський. 

Нагадаємо, ми писали про те, що меценат Гарік Корогодський пропонує українцям взяти додому покинуту тварину. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий український блогер Влад Шевченко вперше став батьком. 

Також ми повідомляли про те, що блогер Міша Лебіга зізнався, коли в нього вийде новий хіт. 

шоу-бізнес
Слава Дьомін
українські зірки
Гарік Корогодський

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