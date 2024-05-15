Бизнесмен Гарик Корогодский хочет стать мэром Киева — почему он так решил

Украинский бизнесмен Гарик Корогодский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский меценат, бизнесмен и блогер Гарик Корогодский дал интервью ведущему Славе Демину. Владелец ТРЦ "Dream" в Киеве признался, что планирует баллотироваться на пост мэра столицы, и объяснил, почему он вдруг решил это делать.

Интервью с Гариком Корогодским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

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Гарик Корогодский о баллотировании на пост мэра Киева

Известный украинский бизнесмен планирует баллотироваться на должность мэра Киева, ведь считает, что должен вернуть долг. Гарик Корогодский объяснил, за что виноват украинской столице и почему именно он хочет попробовать себя на пост мэра Киева.

"Я считаю, что я должен попробовать, потому что для меня это история не о заработке и власти, для меня это, как вернуть долг, потому что я виноват Киеву. Я здесь родился, у меня жена из Киева, хотя я женился в Москве, я — сын своего города, я люблю свой город, город любит меня, я здесь заработал деньги, я здесь прожил большую часть жизни, я здесь счастлив. Я должен Киеву. У меня есть силы, здоровье и умения", — заявил Гарик Корогодский.

Меценат Гарик Корогодский во время интервью со Славой Деминым. Фото: скриншот с YouTube

Меценат, имеющий два гражданства — украинское и израильское, пообещал попрощаться со вторым паспортом. Гарик подчеркнул, что в случае выигрыша выборов он сразу же отказывается от гражданства Израиля.

"Я оставлю второе гражданство. Это будет мое обещание, я его просто положу. Я выиграл выборы — я написал заявление, что я выхожу из израильского гражданства", — пообещал украинский меценат и бизнесмен.

Заявление Гарика Корогодского о выборах мэра Киева

В начале марта этого года украинский меценат заявил, что идет на выборы киевского главы. Тогда он объяснил, почему хочет пойти на пост мэра Киева.

"Я иду, потому что я хочу делать большие дела. Любой мэр, менеджер большого города, может улучшить жизнь, улучшить экологию, он может увеличить продолжительность жизни… Я — чистый менеджер", — подчеркнул Гарик Корогодский.

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