Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Популярний блогер уперше стане батьком arrow

Популярний блогер уперше стане батьком

13 травня 2024 12:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Блогер Влад Шевченко з дружиною чекає на дитину — фото
Блогер Влад Шевченко з дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український блогер Влад Шевченко поділився із шанувальниками радісною новиною. Інфлюенсер вперше стане батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

Читайте також:

Блогер Влад Шевченко з дружиною вперше стануть батьками

Популярний тік-токер замилував ніжними світлинами із дружиною Анастасією, яка показалась перед камерою із округлим животиком. Влад Шевченко повідомив своїм шанувальникам про те, що він невдовзі вперше стане батьком.

Для сімейної фотозйомки закохані обрали кежуал стиль. Влад постав перед камерою у білій футболці та синіх джинсах, а його обраниця також обрала для себе денім та білий короткий топ.

"Особливий день для особливої новини — ми станемо батьками", — лаконічно підписав світлини блогер.

Хто такий Влад Шевченко

Блогер став популярним після участі у шоу "Ліга Сміху". Шевченко був капітаном команди "Моя Провінція", яка запам'яталась українцями жартами про провінційне життя.

Інфлюенсер регулярно публікує ролики на актуальні теми і вони набирають велику кількість переглядів. Зараз на Шевченко підписано понад 1 мільйон людей у TikTok.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Злата Огнєвич "засвітила" вагітний животик. А у співака Віталія Козловського народився син, якого він з дружиною назвав Оскаром.

блогери
родина
шоу-бізнес
вагітність
тато
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина