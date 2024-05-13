Блогер Влад Шевченко з дружиною чекає на дитину — фото

Блогер Влад Шевченко з дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/vlad.shevchenko_/

Відомий український блогер Влад Шевченко поділився із шанувальниками радісною новиною. Інфлюенсер вперше стане батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці Instagram.

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Блогер Влад Шевченко з дружиною вперше стануть батьками

Популярний тік-токер замилував ніжними світлинами із дружиною Анастасією, яка показалась перед камерою із округлим животиком. Влад Шевченко повідомив своїм шанувальникам про те, що він невдовзі вперше стане батьком.

Для сімейної фотозйомки закохані обрали кежуал стиль. Влад постав перед камерою у білій футболці та синіх джинсах, а його обраниця також обрала для себе денім та білий короткий топ.

"Особливий день для особливої новини — ми станемо батьками", — лаконічно підписав світлини блогер.

Хто такий Влад Шевченко

Блогер став популярним після участі у шоу "Ліга Сміху". Шевченко був капітаном команди "Моя Провінція", яка запам'яталась українцями жартами про провінційне життя.

Інфлюенсер регулярно публікує ролики на актуальні теми і вони набирають велику кількість переглядів. Зараз на Шевченко підписано понад 1 мільйон людей у TikTok.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Злата Огнєвич "засвітила" вагітний животик. А у співака Віталія Козловського народився син, якого він з дружиною назвав Оскаром.