Фанатам серіалу "Дім дракона" підготували сюрприз — який саме

Фрагмент з шоу "Дім дракона". Фото: Instagram/houseofthedragonhbo

Вже цієї неділі, 16 червня, на стрімінговій платформі відбудеться прем’єра другого сезону серіалу "Дім дракона". На це шанувальники шоу чекали майже два роки. Втім творці популярного приквелу "Гри престолів" зробили спеціальне оголошення про майбутнє серіалу.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах "Дому дракона".

Читайте також:

Заява від творців серіалу "Дім дракона"

На сторінках шоу з’явилось невелике графічне відео, на якому дракон вивергає полум’я і з’являється напис "Третій сезон". Так творці серіалу підтвердили, що розпочинають роботу над новими епізодами.

Жодних деталей в підпису творча група "Дому дракона" не залишила. "Танець драконів продовжується" — лаконічно зазначили продюсери. Щодо другого сезону, то до своїх ролей повернулися Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Ів Бест та інші зірки.

У серіалі розповідається про громадянську війну між Таргарієнами, яка відбулася приблизно за 200 років до подій, показаних в оригінальному шоу. Напередодні письменник Джордж Мартін заявив, що у виробництво запустили спін-офф "10 тисяч кораблів", присвячений королеві ройнарів Німерії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев вперше показалася після інциденту з велосипедом. Також ми писали, що співачка Аліна Гросу бере участь в зйомках проєкту Netflix.