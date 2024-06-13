Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Творці серіалу "Дім дракона" зробили гучну заяву arrow

Творці серіалу "Дім дракона" зробили гучну заяву

13 червня 2024 22:02
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фанатам серіалу "Дім дракона" підготували сюрприз — який саме
Фрагмент з шоу "Дім дракона". Фото: Instagram/houseofthedragonhbo
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Вже цієї неділі, 16 червня, на стрімінговій платформі відбудеться прем’єра другого сезону серіалу "Дім дракона". На це шанувальники шоу чекали майже два роки. Втім творці популярного приквелу "Гри престолів" зробили спеціальне оголошення про майбутнє серіалу.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах "Дому дракона".

Читайте також:

Заява від творців серіалу "Дім дракона"

На сторінках шоу з’явилось невелике графічне відео, на якому дракон вивергає полум’я і з’являється напис "Третій сезон". Так творці серіалу підтвердили, що розпочинають роботу над новими епізодами. 

Жодних деталей в підпису творча група "Дому дракона" не залишила. "Танець драконів продовжується" — лаконічно зазначили продюсери. Щодо другого сезону, то до своїх ролей повернулися Метт Сміт, Олівія Кук, Емма Д'Арсі, Ів Бест та інші зірки. 

У серіалі розповідається про громадянську війну між Таргарієнами, яка відбулася приблизно за 200 років до подій, показаних в оригінальному шоу. Напередодні письменник Джордж Мартін заявив, що у виробництво запустили спін-офф "10 тисяч кораблів", присвячений королеві ройнарів Німерії. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев вперше показалася після інциденту з велосипедом. Також ми писали, що співачка Аліна Гросу бере участь в зйомках проєкту Netflix.

серіал
Гра престолів
шоу
Голлівуд
актори

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна