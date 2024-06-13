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Похресниця Дженніфер Еністон святкує 20-річчя — хто вона та як виглядає

13 червня 2024 23:18
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Єдиній донці Кортні Кокс виповнилось 20 років — який вона має вигляд
Донька голлівудської акторки Кортні Кокс, Коко. Фото: Instagram/cocoarquette_
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В четвер, 13 червня, єдина донька голлівудської акторки Кортні Кокс, Коко Аркетт, святкує день народження. Похресниці зірки серіалу "Друзі", Дженніфер Еністон, виповнилось 20 років. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Кортні Кокс. 

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59-річна Кокс (якій 15 червня виповниться 60) опублікувала архівні фотографії з донькою. На більшості з них іменинниця позує на тлі моря. 

"Вітаю з днем ​​народження мою прекрасну, милу, добру, чуйну та творчу Коко. Ти ніколи не перестаєш змушувати мене сміятися. Я дуже сильно люблю тебе. До кінця", — зворушливо привітала Кокс, відома, зокрема за роллю Моніки в серіалі "Друзі". 

На момент написання матеріалу Дженніфер Еністон в соцмережах не привітала похресницю. Зазначимо, що батьком Коко є американський актор Девід Аркетт. В червні 1999 року він одружився з Кортні Кокс. Вони познайомилися на зйомках франшизи "Крик" 1996 року.  У жовтні 2010-го Кокс та Аркетт оголосили про розлучення, яке оформили в травні 2013-го.   

На Instagram Коко підписані майже 300 тисяч фолловерів. Переважно дівчина викладає фото з пляжу у купальниках та відвертих сукнях. Ось так, наприклад, вона святкувала день народження минулого року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пластичний хірург прокоментував зміни в  обличчі Дженніфер Еністон. Також ми писали, що зірка "Карткового будинку" Кевін Спейсі розплакався під час ток-шоу.

Дженіфер Еністон
День народження
акторка
закордонні зірки

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