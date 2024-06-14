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Мэтт Дэймон снялся в фильме с младшим братом Бена Аффлека — кто он

14 июня 2024 08:12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Мэтт Дэймон поработал с братом Бена Аффлека — как это было
Голливудский актер Мэтт Дэймон. Фото: Instagram/matt_damon_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стриминговая платформа Apple TV+ выпустила трейлер нового боевика "Зачинщики". Главные роли в нем сыграли голливудские актеры Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Apple TV+.

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Продюсированием проекта занималась кинокомпания Мэтта Дэймона и Бена Аффлека. Они друзья и бизнес-партнеры уже много лет. Также снимались вместе в нескольких проектах, впрочем, на этот раз мужа Джей Ло на площадке заменил его младший брат Кейси.

Режиссером фильма выступил титулованный Даг Лайман. Премьера боевика "Зачинщики" состоится 9 августа. По сюжету Рори и Кобби — вынужденные напарники. Один из них отчаявшийся отец, а другой — бывший заключенный. Их объединило ограбление коррумпированного политика, незаконно нажившего состояние.

"Но когда ограбление срывается, эти двое оказываются вовлечены в вихрь хаоса. Их преследует не только полиция, но и бюрократы и мстительные уголовные боссы", — говорится в синопсисе фильма.

О младшем брате Бена Аффлеке

Кейси на три года младше своего титулованного брата. У Аффлеков ирландские и шотландские корни. Кейси — лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA (все в 2017 году) за главную роль в драме "Манчестер у моря".

В 1990-х годах Аффлек-младший познакомился с актрисой Саммер Феникс, сестрой Хоакина и Ривера Фениксов. Они поженились в июне 2006 года и разошлись в 2015-м (оформили развод в 2017-м). Бывшая пара воспитывает двоих сыновей. С 2021 года Кейси встречается с актрисой Кейли Коуэн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что единственная дочь актрисы Кортни Кокс отметила 20-летие. Также мы писали, что создатели сериала "Дом дракона" объявили о начале работы над новым сезоном.

Бен Аффлек
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