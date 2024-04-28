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Міка Ньютон показала, який вигляд мала на початку співочої кар’єри — фото

28 квітня 2024 20:53
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Міка Ньютон показала себе у дитинстві — фото
Українська співачка Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Міка Ньютон (справжнє ім'я —Оксана Грицай) поділилася архівним кадром, на якому її можна побачити на початку творчої кар’єри. Артистка показала, який вигляд мала 27 років тому.

Відповідне фото зірка опублікувала Stories на своїй сторінці Instagram.

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Міка Ньютон показала себе у дитинстві

Відома співачка Міка Ньютон опублікувала фото з музичного конкурсу, на якому її можна побачити ще зовсім юною. Її ледве можна впізнати.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mika Newton (@mikanewton)

На опублікованому кадрі зірці всього 11 років. Вона позує перед камерою у білій сукні із рюшами та рукавами-воланами. Маленька Міка тримає на руках іграшкове левеня.

В дитинстві зірка була брюнеткою та із прямим чубчиком.

"Маленька Міка Ньютон на співочому конкурсі, 1997 рік", — лаконічно доповнила фото зірка.

Співачка Міка Ньютон в дитинстві
Маленька Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Після участі на конкурсі "Євробачення" у 2011 році співачка переїхала до США, де зустріла своє кохання Кріса Сааведра та продовжила будувати кар'єру співачки. Пара зіграла весілля у грудні 2018 року.

Нагадаємо, ми раніше писали, що речниця Євробачення-2024 Джамала поділилася архівними фото з Криму. А також Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка.

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Міка Ньютон
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Америка

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