Міка Ньютон повертається в Україну разом з чоловіком-американцем

Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Відома співачка Міка Ньютон нарешті приїде додому. Вона разом зі своїм чоловіком Крісом вже летить у літаку з США.

Зірка повідомила новину в instagram.

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Міка Ньютон летить в Україну

Відома співачка Міка Ньютон на новорічні свята приїздить до України. Вона раніше розповідала свої плани на цю поїздку. Сьогодні зірка виклала фото з аеропорту.

"В Україну. Я дуже скучила за своїм домом", — підписала світлину співачка.

На початку грудня співачка поділилась з підписниками, що їде на Батьківщину. Компанію їй склав чоловік Кріс Сааведра, це буде його перша поїздка в Україну за 8 років. Вони планують відвідати Київ та Львів.

Міка Ньютон з чоловіком Крісом. Фото: instagram.com/mikanewton/

Раніше Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка.

Нагадаємо, що Потап повернувся до України і показався з сином.