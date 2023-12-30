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Міка Ньютон повертається в Україну разом з чоловіком-американцем

30 грудня 2023 13:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Міка Ньютон повертається в Україну разом з чоловіком-американцем
Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома співачка Міка Ньютон нарешті приїде додому. Вона разом зі своїм чоловіком Крісом вже летить у літаку з США.

Зірка повідомила новину в instagram.

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Міка Ньютон летить в Україну

Відома співачка Міка Ньютон на новорічні свята приїздить до України. Вона раніше розповідала свої плани на цю поїздку. Сьогодні зірка виклала фото з аеропорту.

 "В Україну. Я дуже скучила за своїм домом", — підписала світлину співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mika Newton (@mikanewton)

На початку грудня співачка поділилась з підписниками, що їде на Батьківщину. Компанію їй склав чоловік Кріс Сааведра, це буде його перша поїздка в Україну за 8 років. Вони планують відвідати Київ та Львів. 

Міка Ньютон з чоловіком
Міка Ньютон з чоловіком Крісом. Фото: instagram.com/mikanewton/

Раніше Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка.

Нагадаємо, що Потап повернувся до України і показався з сином.

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