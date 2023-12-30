Міка Ньютон повертається в Україну разом з чоловіком-американцем
Відома співачка Міка Ньютон нарешті приїде додому. Вона разом зі своїм чоловіком Крісом вже летить у літаку з США.
Зірка повідомила новину в instagram.
Міка Ньютон летить в Україну
Відома співачка Міка Ньютон на новорічні свята приїздить до України. Вона раніше розповідала свої плани на цю поїздку. Сьогодні зірка виклала фото з аеропорту.
"В Україну. Я дуже скучила за своїм домом", — підписала світлину співачка.
На початку грудня співачка поділилась з підписниками, що їде на Батьківщину. Компанію їй склав чоловік Кріс Сааведра, це буде його перша поїздка в Україну за 8 років. Вони планують відвідати Київ та Львів.
Раніше Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка.
Нагадаємо, що Потап повернувся до України і показався з сином.
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