Украинская певица Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

Известная украинская певица Мика Ньютон (настоящее имя — Оксана Грицай) поделилась архивным кадром, на котором ее можно увидеть в начале творческой карьеры. Артистка показала, как выглядела 27 лет назад.

Соответствующее фото звезда опубликовала Stories на своей странице Instagram.

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Мика Ньютон показала себя в детстве

Известная певица Мика Ньютон опубликовала фото с музыкального конкурса, на котором ее можно увидеть совсем юной. Ее едва можно узнать.

На опубликованном кадре звезде всего 11 лет. Она позирует перед камерой в белом платье с рюшами и рукавами-воланами. Маленькая Мика держит на руках игрушечного львенка.

В детстве звезда была брюнеткой и с прямой челкой.

"Маленькая Мика Ньютон на певческом конкурсе, 1997 год", — лаконично дополнила фото звезда.

Маленькая Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton/

После участия в конкурсе "Евровидение" в 2011 году певица переехала в США, где встретила свою любовь Криса Сааведра и продолжила строить карьеру певицы. Пара сыграла свадьбу в декабре 2018 года.

Напомним, мы ранее писали, что спикер Евровидения-2024 Джамала поделилась архивными фото из Крыма. А также Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа.