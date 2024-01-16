Міка Ньютон показалася з чоловіком-американцем в укритті у Львові

Міка Ньютон з чоловіком. Фото: instagram.com/mikanewton

Співачка Міка Ньютон, яка вже багато років живе у США, приїхала в Україну разом зі своїм чоловіком-американцем. Спочатку вони відвідали Київ, а тепер перебувають у Львові, де вимушені були залишити театр через сирену.

Своїми враженнями Ньютон ділиться в Instagram.

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Українська співачка Міка Ньютон, яка вже багато років живе у США, вперше за довгий час приїхала до України разом зі своїм чоловіком, американцем Крісом Сааведрою. Як тільки подружжя опинилося в країні, почалися масивні обстріли. Пара, судячи з цього, у той момент перебувала у Києві, тому після атаки співачка вийшла у сторіс, щоб нагадати іноземним друзям, що відбувається.

Зараз Ньютон з чоловіком приїхали у Львів. Там вона вирішили відвідати Львівську оперу, яка має для співачки особливе значення.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mikanewton

"Не можу повірити, що ця сцена – одна з перших, на якій я виступала. Це був пісенний конкурс "Надія" 1995 року", — розповіла Міка.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mikanewton

Подружжя прийшло послухати оперу "Наталка Полтавка" у якій співає викладачка Міки Ньютон. Проте дійство перервала сирена повітряної тривоги.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mikanewton

"Ця частина просто розбила мені серце. Всі раптово почали дивитися у телефони через сирену, і нам довелося піти в укриття і сховатися. Це реальність для українців уже два роки. Вони не можуть нормально жити, планувати; ви ніколи не знаєте, коли вас зупинять у вашій рутині та на який час. В Україні безпечного місця немає! Вся країна не безпечна", — поділилася спостереженнями співачка.

Пізніше вона показала себе і чоловіка в укритті і закликала своїх іноземних друзів не забувати про те, що відбувається в Україні та допомагати.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mikanewton

"Ніхто на планеті не заслуговує на таке життя . Я знаю, що ви, мабуть, втомилися слухати про Україну та про те, як це важко. Єдине , що потрібно розуміти, це те, що ці сміливі та сильні люди зараз захищають не тільки їхні домівки, а й усю Європу. Сумно те, що ситуація не покращується, і Україна потребує додаткової допомоги", — закликала Ньютон.

Нагадаємо, Міка Ньютон повернулася до України із США і потрапила під обстріли.

Також ми писали, що Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка.