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Мика Ньютон показалась с мужем-американцем в укрытии во Львове

16 января 2024 10:18
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Мика Ньютон показалась с мужем-американцем в укрытии во Львове
Мика Ньютон с мужчиной. Фото: instagram.com/mikanewton
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Певица Мика Ньютон , которая уже много лет живет в США, приехала в Украину вместе со своим мужем-американцем. Сначала они посетили Киев, а теперь находятся во Львове, где вынуждены были покинуть театр из-за сирены.

Своими впечатлениями Ньютон делится в Instagram.

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Украинская певица Мика Ньютон впервые за долгое время приехала в Украину вместе со своим мужем, американцем Крисом Сааведрой. Как только супруги оказались в стране, начались массивные обстрелы. Пара, судя по всему, в тот момент находилась в Киеве, поэтому после атаки певица вышла в сторис, чтобы напомнить о происходящем иностранным друзьям.

Сейчас Ньютон с мужем приехали во Львов. Там решили посетить Львовскую оперу, которая имеет для певицы особое значение.

 

Скриншот со сторис instagram.com/mikanewton

"Не могу поверить, что эта сцена  одна из первых, на которой я выступала. Это был песенный конкурс "Надежда" 1995 года", — рассказала Мика.

 

Скриншот со сторис instagram.com/mikanewton

Супруги пришли послушать оперу "Наталка Полтавка", в которой поет преподавательница Мики Ньютон. Однако действо прервала сирена воздушной тревоги.

 

Скриншот со сторис instagram.com/mikanewton

"Эта часть просто разбила мне сердце. Все внезапно начали смотреть в телефоны из-за сирены, и нам пришлось пойти в укрытие и спрятаться. Это реальность для украинцев уже два года. Они не могут нормально жить, планировать; вы никогда не знаете, когда вас остановят, в вашей рутине и на какое время. В Украине безопасного места нет! Вся страна не безопасна", — поделилась наблюдениями певица.

Позже она показала себя и мужа в укрытии и призвала своих иностранных друзей не забывать о том, что происходит в Украине и помогать.

 

Скриншот со страниц instagram.com/mikanewton

"Никто на планете не заслуживает такой жизни. Я знаю, что вы, наверное, устали слушать об Украине и о том, как это трудно. Единственное, что нужно понимать, это то, что эти смелые и сильные люди сейчас защищают не только их дома, но и всю Европу. Печально то, что ситуация не улучшается, и Украина нуждается в дополнительной помощи", — призвала Ньютон.

Напомним, Мика Ньютон вернулась в Украину из США и попала под обстрелы.

Также мы писали, что Мика Ньютон показала редкие фото своего мужа.

Львов
обстрелы
театр
Мика Ньютон
украинские звезды

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