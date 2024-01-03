Міка Ньютон повернулась до України з США і потрапила під обстріли

Співачка Міка Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton

Українська співачка Міка Ньютон, яка вже багато років живе у США, вперше за довгий час приїхала до України разом зі своїм чоловіком, американцем Крісом Сааведрою. Як тільки подружжя опинилося у країні, почалися масивні обстріли.

Зірка відреагувала на те, що відбувалося, у своєму Instagram.

Читайте також:

Міка Ньютон відреагувала на обстріли

Міка Ньютон — українська співачка, яка вже багато років живе в Америці, де вийшла заміж і будує кар'єру. З початку повномасштабного вторгнення дівчина підтримує Україну: вона виступає на багатьох благодійних заходах на підтримку нашої країни і активно говорить про війну.

Нещодавно співачка повідомила, що збирається приїхати до України, де не була багато років, на свята. З нею вирушив і її американський чоловік.

І хоча подружжя приїхало до України ще 28-го грудня, Міка вийшла на зв'язок лише нещодавно, адже ці дні була у шоці від того, що відбувається в Україні.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mikanewton

"З Новим роком з України. Ми приїхали сюди 28 грудня, а 29-го Україна знищила понад 150 ракет... Це був найбільший напад на Україну від початку війни. У мене немає слів, щоб описати все це. Сирени, звуки вибухів… Серце болить за права всіх українців зараз. Я не можу повірити, що світ уже два роки нічого не може зробити з цим жахіттям. Україні потрібна допомога, і якнайшвидше...", — розповіла Ньютон у сторіс.

Подружжя планувало відвідати Львів та Київ, та вірогідно ці дні вони перебувають саме у столиці, адже співачка, схоже, перебувала у місті під час найпотужніших атак. Після чого звернулася до іноземних друзів.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mikanewton

"Ви би не захотли переживати те ж саме… Повірте мені. Ми повинні об'єднатися і щось із цим робити. Ваша країна може бути наступною", — застерігла зірка.

Скриншот зі сторіс instagram.com/mikanewton

Вона також опублікувала багато контенту щодо останніх обстрілів. Про їхню з чоловіком поїздку та святкування більше, поки що, нічого не розповіла.

Нагадаємо, Міка Ньютон повертається в Україну разом з чоловіком-американцем.

Також ми писали, що Міка Ньютон показала рідкісні фото свого чоловіка.